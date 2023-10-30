الهلال الأحمر الفلسطيني يتسلم 26 شاحنة مساعدات من معبر رفح

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الاثنين أنه استقبل 26 شاحنة مساعدات إنسانية قادمة من الهلال الأحمر المصري لمعبر رفح إلى قطاع غزة.

ارتفعت عدد الشاحنات التي عبرت إلى قطاع غزة من معبر رفح، إلى 144 شاحنة إلى الآن، فيما لم يسمح بدخول الوقود حتى هذه اللحظة.

يأتي ذلك في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لليوم الرابع والعشرين، وفرض تل أبيب حصار على القطاع بقطع المياه والكهرباء والوقود، إلى جانب محاولات حكومة الاحتلال تهجير الفلسطينيين إلى جنوب غزة القريب من الحدود المصرية وتكثيف القصف على الشمال.

وسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى تنفيذ اجتياح بري لقطاع غزة، إلا أنه يواجه مقاومة شديدة من حركة حماس والفصائل الفلسطينية، وسط أنباء عن تدمير عدد من المركبات وأسر بعض الجنود والضباط ومقتل البعض الآخر.

كانت حركة حماس شنت هجوما مباغتا على مستوطنات غلاف غزة، أسفر عن مق.تل ما يقرب من 1400 مستوطن وأسر أكثر من 200 آخرين.