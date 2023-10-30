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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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قافلة رغم أنف إسرائيل.. اقتراحات هامة من مصطفى البرغوثي قبل القمة العربية الطارئة

مصطفى البرغوثي
مصطفى البرغوثي

قال الدكتور مصطفى البرغوثي، رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية، إن القمة العربية الطارئة إذا كانت ستُعقد من أجل إصدار بيان آخر فالأفضل ألا تعقد، ولكن إن خرجت بأمور ملموسة فإن القمة ملحة، مشيدًا بموقف مصر في رفضها للتهجير، والعمل على رفض التطهير العرقي والإبادة في قطاع غزة، والإشادة بالبطولة الخاصة بالشعب الفلسطيني. 

اقتراحات بشأن القمة العربية العاجلة

وأضاف "البرغوثي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع من خلال قناة "أون"، اليوم الاثنين، أن إسرائيل لا تفهم إلا لغة القوة، وتستند على تأييد مطلق من الولايات المتحدة الأمريكية، ويجب على الدول العربية أن تأتي بقرار مشترك وتأتي بالمؤسسات الدولية كلها، والدول التي تريد في العالم مساعدة فلسطين، والتأكيد على إرسال قافلة رغم أنف الاحتلال لتدخل لغزة، لأن هذه الحدود لا يجوز لإسرائيل السيطرة عليها، ويتم إرسال المساعدات وتحدي إسرائيل، "هل تستطيع إسرائيل قصف قافلة تشارك فيها كل الدول العربية؟ هذا يمكن أن يشكل اختبار". 

وتابع، أن الأمر الثاني الذي يقترحه، أن إسرائيل تتحدث عن عدم إرسال أي وقود في غزة، والولايات المتحدة تساندها، يُقال لأمريكا لن يتم تصدير النفط إليها حتى يتم حل المشكلة في غزة، وهذه هي الطريقة التي يتم الضغط من خلالها على أمريكا، وأن يُقال لأمريكا سيتم إغلاق الأسواق في وجوه كل دولة غربية تواصل الدعم للمجزرة الوحشية، التي أدت لوفاة 9 آلاف فلسطيني حتى الآن. 

واستكمل، أنه يجب أن يكون هناك مطالب ملموسة في القمة العربية الطارئة، وهذا هو الاختبار الأخير، وإذا تُرك الشعب الفلسطيني يُذبح مرة أخرى، فهذا يعني فتح الباب لإسرائيل لتقول أنها القوة المهيمنة على العرب في الشرق الأوسط. 

مصطفى البرغوثي المبادرة الوطنية الفلسطينية الشعب الفلسطيني لميس الحديدي برنامج كلمة أخيرة الدول العربية

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