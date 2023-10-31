وزير الدفاع السعودي من أمريكا: يجب ردع أي توسع في الصراع بين إسرائيل وحماس

التقى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، بوزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان آل سعود، الاثنين، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وأكد سوليفان، التزام الرئيس الأمريكي جو بايدن بدعم الدفاع عن شركاء الولايات المتحدة ضد التهديدات من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، بما في ذلك تلك المدعومة من إيران، وفق ما قال البيت الأبيض.

وقال البيت الأبيض إن الرجلين أكدا أيضا أهمية ردع أي توسع في الصراع بين إسرائيل وحماس.

ووصل الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي، والوفد المرافق له، الاثنين، إلى العاصمة الأميركية واشنطن، في زيارةٍ رسمية، وذلك بناءً على توجيه من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء.

وسيلتقي وزير الدفاع السعودي خلال الزيارة عدداً من المسؤولين الأميركيين؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.