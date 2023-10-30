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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مُحيِّر| تعليق مثير من نجم الزمالك السابق على أداء الفريق مع أوسوريو

صدى البلد

أكد طارق يحيى نجم منتخب مصر السابق، أن فريق كرة القدم بنادي الزمالك لابد أن يكون هناك حالة استقرار فني على التشكيل والأداء، خصوصًا أن أوسوريو محير بدرجة كبيرة، ويتعمد إجراء تغييرات بصفة مستمرة، ومستغرب للغاية من التغييرات المتكررة في خط الدفاع تحديدًا خصوصا في اللقاء الأخير أمام إنبي.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "يجب أن يتعلم أوسوريو من أخطائه وأن يختار التشكيل الأنسب والتغييرات الكثيرة أمر مضر للغاية، ولا يحدث في أندية العالم كلها إلا في أضيق الحدود بسبب الإيقافات والإصابات، ما يحدث في نادي الزمالك بالطبع أمر بعيد عن الاستقرار".

وأضاف: "يجب أن يختار أوسوريو طريقة لعب تناسب لاعبي الزمالك، ولا يجب أن يفرض المدرب طرق معينة وهناك لاعبين لا تستطيع تنفيذها".

وأكمل: "فترة 6 شهور كافية لتقييم أي مدرب، وبالنسبة للمدير الفني فترة كافية أيضا للتعرف على إمكانيات لاعبيه، وأوسوريو لديه إصرار على طريقة لعب معينة، والفريق لن يتحمل كل ذلك".

وتابع: "الزمالك خسر 7 نقاط منذ بداية الدوري، والمدرب لديه قناعات وأفكار معينة، ومتأكد أن الجهاز المعاون غير موافقين على أرائه، لكن الكولومبي هو من يدير الفريق، المدرب الأجنبي دائما هو صاحب القرار".

وأضاف: "المجلس الجديد لديه خبرات كبيرة وسيكون لهم كلام مع المدير الفني، وسيتم مناقشته فيما يمر به الزمالك، خصوصا في وجود أحمد سليمان وحسين السيد".

وأشار إلى أن أسكواد فريق الزمالك جيد وهناك محاولات للتقليل منه، وسوف يظهر كل اللاعبين بأفضل مستوى لهم حال شاركوا في مراكزهم، وتوظيف اللاعبين أمر هام جدا، والتغييرات الكثيرة في التشكيل تفقد الفريق انسجامه وتأقلمه. وفوجئت بتشكيلة لقاء إنبي رغم الفوز الكبير الذي تحقق قبلها على سموحة، لكن المدرب لديه وجهة نظر معينة.

وأكد: "لا يوجد فريق يمر عليه عامين بدون تدعيمات قوية، لذلك لابد من حل أزمة القيد سريعا، مع تجديد عقود بعض اللاعبين، خصوصا انهم عناصر جيدة مثل فتوح واوباما وصبحي وعواد ومحمود علاء وعبدالغني".

وأتم: "الزمالك في حاجة للاعب ديفيندر قوي، ومهاجم سوبر من أجل قيادة الزمالك، مع باقي اللاعبين سيكون هناك تشكيل جيد للفريق".

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