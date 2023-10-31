حلمي زكي: انضممت للصاعقة الكتيبة 16 ببورسعيد وكنا نتدرب على عمليات عبور



قال العقيد حلمي زكي، أحد أبطال حرب أكتوبر، إن الشباب في وقته كان لديهم جزئية الوطنية، مشيرًا إلى أن والده لانه كان وطنيًا جدًا وكان يعشق مصر وجمال عبدالناصر والجيش، وهو من زرع فيهما الوطنية هو وشقيقه وكان دافعًا لهما للالتحاق بالكلية الحربية.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إنه عندما تخرج انضم للصاعقة الكتيبة 16 في بورسعيد وكانوا يتدربون على عمليات عبور وأماكن مشابهة لظروف القناة وليست بارتفاع الساتر الترابي والمكان كان بجوار ترعة حتى يكون المكان مشابه له.

وأكد أنه تم تدريبهم على عملية عبور وظل أحد الضباط يرصد حركة دورية إسرائيلية لمدة 30 يومًا ويسجل توقيت الدورية عندما تتحرك في منطقة بورسعيد.



يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.