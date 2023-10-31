أحد أبطال حرب أكتوبر: لحظة عبورنا كنا نحمل القوارب المطاط بفرحة شديدة

قال العقيد حلمي زكي، أحد أبطال حرب أكتوبر: "في لحظة عبورنا، كنا نحمل جميعنا القوارب المطاط بفرحة شديدة لا يمكن وصفها، وفي تمام الساعة 14:20، وبمجرد أن بدأت المدفعية في الضرب، كنا نجري بالقوارب من سعادتنا، وكانت الروح المعنوية داخل الجيش المصري إلى ما لا نهاية".

وأضاف زكي، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، الذي يُقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر شاشة "إكسترا نيوز": "أتذكر جيدًا كل لحظة شعرت بها في ذلك اليوم، وكان الموت غير موجود بقاموسنا في الجيش المصري، وأثناء موجة العبور الأولى، لم يكن هناك أي رد فعل من قبل العدو الإسرائيلي، بسبب النقط الحصينة التي استطعنا تدميرها، عكس ما ادعوا أنها لن تُدمر إلا باستخدام قنبلة نووية".

وأضاف: "يجب أن أذكر فكرة اللواء سعد الشاذلي، رئيس الأركان، حين بنى "مصطبة" في الغرب أمام كل نقطة قوية، وكانت في مستوى النقطة القوية، بحيث تصعد دبابتين فوقها، علاوة على فصيلة من مدافع الجرينوف، حتى تتعطل النقط القوية سواء بالدبابات أو الرشاشات الثقيلة أثناء رحلة العبور".

واختتم: "استطيع القول إننا عبرنا دون خسائر في الموجة الأولى، عبر عربات مدرعى برمائية، وبعد العبور مباشرة، تم فتح الثغرات، والذي استغرق وقتا طويلا".