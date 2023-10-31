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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التصديري للصناعات الغذائية: العلامات التجارية العالمية العاملة في مصر تنتج بأياد مصرية

صدى البلد

أكد المهندس  هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن الحملات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى لحث المستهلكين على عدم الإقبال لشراء منتجات السلاسل المصرية الحاصلة على امتياز  استخدام علامات تجارية عالمية يسيء لمناخ الاستثمار فى السوق المصري.

و أضاف برزى فى تصريحات له، أن هناك بعض العلامات التجارية الأجنبية يحصل عليها مستثمرون مصريون للعمل بها فى السوق المصرى ، ويتم من خلال هذا الاستثمار تشغيل عمالة مصرية، وبالتالي المقاطعة ليست للمنتج الأجنبي وإنما للاستثمار مصري وتشريد عمالة مصرية.

ولفت، إلى أن هناك علامات تجارية كبرى تعمل فى مصر ولا يدخل منها إلا الخامات التى يتم تصنيع المنتج النهائى منها بأياد مصرية، مثل  المشروبات الغازية، والأدوية.

ونوه إلى أن المقاطعة تؤثر بالسلب على الاقتصاد المصرى وليس على أي دولة أخرى، والخسائر يتحملها المنتج المصرى، مشيرا إلى أن تلك العلامات التجارية التى تعمل فى مصر تدفع الضرائب ، والأجور للعماله المصرية.

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