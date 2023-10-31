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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تشكر للسعودية استضافتها محادثات طرفي الأزمة السودانية

صدى البلد

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن شكرها للمملكة العربية السعودية لاستضافة جدة محادثات بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر - في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"-: "نشكر المملكة العربية السعودية على استضافة المحادثات، كما نرحب بمشاركة "إيقاد" التي تشارك أيضاً بالنيابة عن الاتحاد الأفريقي كطرف ميسر مشارك".

وأضاف ميلر "عقدت كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد) اجتماعاً جديداً خاصاً بمحادثات وقف إطلاق النار بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع".

وأوضح أن المحادثات تشمل على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وإقرار وقف إطلاق النار، وغير ذلك من تدابير بناء الثقة والعمل على وقف دائم للأعمال العدائية، وكل ذلك تماشياً مع إعلان جدة للالتزام بحماية المدنيين السودانيين الصادر في 11 مايو الماضي، داعياً الطرفين إلى التعامل مع المحادثات بشكل بناء.

وشدد على ضرورة إنقاذ الأرواح والحد من القتال وخلق مسار للخروج من الصراع عن طريق التفاوض، وتواصل الولايات المتحدة الأمريكية دعوة الجهات الخارجية كافة إلى تجنب تأجيج الصراع.

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