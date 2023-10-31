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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء العراق لنظيرته الإيطالية: المنطقة تمر بمنعطف خطير ينذر بتفاقم الصراع

محمد شياع السوداني
محمد شياع السوداني

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، خلال اتصال هاتفي، مع نظيرته الإيطالية جيورجيا ميلوني، التطوّرات الإقليمية والدولية إثر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة.

وأوضح السوداني- وفقا لما أوردته الوكالة العراقية للأنباء-، أن: "المنطقة تمر بمنعطف خطير، ينذر بتفاقم واتساع الصراع، وأن ما حدث في 7 أكتوبر الجاري؛ هو نتاج سنوات من الظلم والقتل وعدم احترام العهود والمواثيق الدولية، وحرمان الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقه في العيش الآمن".

وجدد موقف العراق الثابت والمبدئي من الحق الفلسطيني، مشيرا إلى الحاجة الكبيرة إلى موقف مسؤول من المجتمع الدولي والدول العظمى، كي تتدارك الأزمة الإنسانية، وتمنع تمدد الصراع، بما يؤثر على إمدادات الطاقة ويضيف حرباً جديدة إلى الحروب والصراعات الحالية.

وأكد ضرورة فتح الممرات الآمنة لوصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون ظروفاً مأساوية.

من جهتها، أعربت ميلوني عن قلق إيطاليا إزاء الأحداث في غزّة، مؤكدة اهتمام حكومة بلادها بجهود خفض التصعيد، كما أثنت على جهود الأجهزة الأمنية العراقية في حفظ الأمن والاستقرار، مشيرة إلى علاقة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع العراق وإيطاليا.

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