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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مناطق عديدة بالضفة الغربية وتشن حملة مداهمة واعتقالات

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، مناطق عدة في الضفة الغربية وشنت حملة مداهمة واعتقالات

وأفادت شبكة CNN في سديروت، إسرائيل، بسماع دوي إطلاق قذائف مدفعية كثيف بالقرب من الحدود بين إسرائيل وغزة في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

وقال نيك روبرتسون، محرر الشؤون الدبلوماسية الدولية بشبكة CNN، إنهم سمعوا نيران مدفعية ثقيلة متواصلة من موقعهم على بعد حوالي ميل واحد من الحدود مع غزة أثناء تصوير فيلم 'المصدر' مع كايتلان كولينز.

وقال روبرتسون إن المدفعية كانت ثابتة خلال الساعة الماضية، لكنها زادت في الآونة الأخيرة.

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