التعليم تنظم مسابقة دينية كبرى للمعلمين بجوائز تصل لـ 4000 جنيه

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مسابقة دينية كبري للمعلمين، وذلك في إطار التعاون بين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم والتعليم الفني لنشر الثقافة الدينية بين المعلمين .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن المسابقة عبارة عن كتابة بحث موثق عن أحد الموضوعين التاليين:

الإسلام صالح لكل زمان ومكان في ضوء قراءتك كتاب «الاجتهاد ضرورة العصر» من إصدارات سلسلة «رؤية» للفكر المستنير، اكتب بحثا عن أهمية الاجتهاد في تطور المجتمعات.

البحث العلمي والتكنولوجيا أساسان لتقدم المجتمع وتنمية الحضارة في ضوء قراءتك كتاب «البحث العلمي والتكنولوجيا .. ضرورة حياة من إصدارات سلسلة » رؤية" للفكر المستنير، اكتب بحثا عن أهمية البحث العلمي والتكنولوجيا في بناء دولة قوية متحضرة.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، شروط المسابقة الدينية الكبري للمعلمين بالمدارس وهي كالتالي :

أن يكون المعلم المتقدم من العاملين في إحدى المدارس المصرية.

صفحات البحث من 25 إلى 30 صفحة، وتعطى أرقامًا متسلسلة من أول البحث إلى آخره، وتكتب على الكمبيوتر بمقاس 48 بهوامش (2,54 سم).

تكتب النصوص العربية في متن البحث باستخدام الخط Simplified Arabic عادي حجم 14وحجم 12 في الحاشية السفلية، وتنسخ الآيات القرآنية من المصحف الإلكتروني لمجمع الملك فهد بحجم 16 بلون عادي (غير مسود)، وتكتب النصوص الإنجليزية بالخط Time New Roman عادي حجم 12 في المتن وحجم 10 في الحاشية السفلية مع جعل نوع الخط مسود (Bold) عند كتابة العناوين.

في الحاشية يذكر اسم المؤلف، عنوان الكتاب، ثم المحقق أو المترجم إن وجد، اسم الناشر رقم الطبعة والجزء في حال تكون الكتاب من أكثر من جزء رقم الصفحة)، وإذا كان المرجع مقالا في دورية فيذكر اسم المؤلف عنوان المقال اسم الدورية رقم المجلد العدد، مكان النشر سنة النشر، رقم الصفحة أما الآية القرآنية فيشار إليها في المتن فقط باسم السورة يتبعه نقطتان: ثم رقم الآية .

يلتزم الباحث بشروط البحث العلمي مع مراعاة المنهج النقدي، ومناقشة وجهات النظر المختلفة حول موضوع البحث مع التوثيق العلمي للآراء وفقا للقواعد المتعارف عليها.

لا يحق للمتقدم أن يتقدم في العام الواحد بأكثر من بحث واحد.

الموعد النهائي لتقديم الأبحاث للإدارات التعليمية في موعد أقصاه 28 مارس 2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جوائز المسابقة الدينية الكبري للمعلمين والتي تتقدم بها وزارة الأوقاف بجوائز للمتسابقين الفائزين، كما يلي:

المركز الأول : 4000 جنية.

المركز الثاني : 3000 جنية .

المركز الثالث : 2000 جنية.

من المركز الرابع إلى العاشر: 1000 جنية.

وعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعا مع مديرى المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، لمتابعة العملية التعليمية، واستعراض القرارات والإجراءات المتعلقة بتطوير العملية التعليمية، وذلك بحضور خالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية، والدكتورة رباب زيدان مدير عام الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية.

وفى مستهل الاجتماع، رحب الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالحاضرين، مثمنا جهودهم فى ضبط وانتظام العام الدراسى الجديد، والالتزام بكافة الضوابط واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة للارتقاء وتطوير العملية التعليمية.

المبادرة الرئاسية لاختيار ١٠٠٠ مدير مدرسة

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أنه تم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تخريج الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية لاختيار ١٠٠٠ مدير مدرسة من المعلمين الشباب الكفء والمتميزين، حيث تم منح من اجتاز منهم هذا البرنامج دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي، مشيرا إلى أن هؤلاء المديرين باكورة التغيير المنشود في إدارة المدارس والارتقاء بأدائها.

وأوضح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هؤلاء المعلمين تم تدريبهم من خلال جهة معنية، بأعلى المعايير العلمية والفنية لانتقاء أفضل العناصر والكوادر البشرية لوظائف مديرى المدارس، وذلك بعد اجتيازهم للتدريب والتأهيل الشامل والذى يتناسب مع طبيعة عملهم.

وأكد الدكتور رضا حجازي، أن الوزارة بصدد اتخاذ مجموعة من الإجراءات من بينها إصدار قرار وزاري لتعيين هؤلاء المديرين، كما وجه مديري المديريات التعليمية بتأهيل المدارس التى ستشهد تعيين المعلمين من خريجي المبادرة الرئاسية، وسرعة توزيعهم على مدارس الجمهورية، كما شدد أيضا على أهمية تقديم كافة سبل الدعم لهم من قبل مديرى الإدارات التعليمية، مؤكدا أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لتقييم أدائهم.

تنفيذ حقيبة تدريبية بداية شهر نوفمبر

وفي إطار آخر، أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ضرورة تنمية روح الولاء والانتماء للطلاب، باعتباره من أهم الأهداف السامية للتعليم، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ حقيبة تدريبية بداية شهر نوفمبر المقبل تحت عنوان "دور المدرسة فى تفعيل المواطنة لدى الطلاب" والتى تستهدف مديرى المدارس، والمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين، ورئيس مجلس أمناء الإدارة التعليمية، وأمين اتحاد الطلاب بالإدارة التعليمية، وتتضمن التوعية بالمشروعات القومية وإنجازات الدولة المصرية، ومعنى المواطنة، والإيجابية، وممارسة الحقوق، فضلا عن تنفيذ المتدربين خطة تنفيذية لتطبيق ما تم التدريب عليه .

امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

وفيما يتعلق بامتحانات الشهادة الإعدادية، شدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على مديري المديريات التعليمية بضرورة الإعلان الفورى لكل مديرية عن نظام الامتحان، إذا ما كان بنظام البوكليت، أو بنظام العام الماضى، وذلك وفقا لظروف كل مديرية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الغش في الامتحانات.

الامتحانات الشهرية

وبالنسبة لاختبارات الشهور للمراحل التعليمية للنقل، وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بالسماح بإعداد هذه الاختبارات داخل المدرسة، بالتنسيق بين مديرى المدارس والإدارات التعليمية.

مجموعات الدعم المدرسي 2024

وفيما يتعلق بمجموعات الدعم المدرسي، أشار الوزير إلى أن مجموعات الدعم المدرسي ستكون إحدى أدوات تقييم مديري المديريات ومديري عموم الإدارات، موجها بتوفير كل وسائل الدعم للطلاب بهذه المجموعات، وتوفير المعلمين المتميزين، والمشهورين، والقاعات المناسبة، بالإضافة إلى حرية اختيار الطلاب للمعلمين.

كما وجه الوزير بتوعية الطلاب وتعريفهم بالمواد التعليمية والتدريبية التى تتيحها الوزارة على موقعها الرسمي والتى تتضمن شرحا وأسئلة واختبارات وروابط لفيديوهات تعليمية، للمناهج المختلفة، مؤكدا على أهمية الإعلان عن هذا الرابط على موقع الوزارة للطلاب بمختلف مدارس الجمهورية؛ وذلك بهدف مساعدتهم على التحصيل الدراسى.