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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اتصال عاجل بين وزير الخارجية السعودي ونظيرة الروسي بشأن غزة |تفاصيل

وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي ووزير الخارجية الروسي

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، اتصالاً هاتفياً اليوم الثلاثاء، من وزير خارجية الروسي سيرجي لافروف.

وخلال الاتصال، وعبر بن فرحان عن تثمينه لتأييد روسيا لقرار الأمم المتحدة الصادر يوم الجمعة بتاريخ (27 أكتوبر 2023م)، الذي يهدف إلى وقفٍ فوري لإطلاق النار، وإقامة هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة المحاصر.

كما بحث الوزيران آخر التطورات الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها، بالإضافة إلى مناقشة أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف إطلاق النار بشكل فوري بما يحقق الحماية الكاملة للمدنيين، وإيجاد حلٍ عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.

وفي وقت سابق، تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، من نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، ناقش الجانبان خلال الاتصال، تطورات الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف لإطلاق النار وحماية المدنيين في ظل تصاعد وتيرة العمليات العسكرية.

كما جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

كما أجرى الأمير فيصل بن فرحان، اتصالاً هاتفياً، بوزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا.

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