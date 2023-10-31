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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فوز لافيينا ودجلة وخسارة بتروجيت في الجولة السادسة بدوري المحترفين

صدى البلد

انتهت منذ قليل 5 مواجهات ضمن منافسات الجولة السادسة  بدوري المحترفين، وأسفرت عن فوز لافيينا بثلاثية  علي فريق دكرنس ، وفوز وادي دجلة علي  علي فريق النصر للتعدين بثلاثية  ، وخسارة بتروجيت امام فريق رايه .

لافيينا اف سي & دكرنس 

حقق فريق لافيينا  بقيادة أحمد عيد الفوز علي فريق  دكرنس بثلاثية نظيفة  ، في اللقاء الذي أقيم علي إستاد الأسيوطي سبورت ، ضمن منافسات الجولة السادسة  بدورى المحترفين .

 

بهذا الفوز  يرفع لافيينا  رصيده إلي ١٣ نقطة محتلا بهم المركز الأول ، بينما توقف رصيد دكرنس  عند النقطة ٧محتلا المركز الرابع عشر  .

 

 

وادي دجلة & النصر للتعدين 

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة  فوزا مهما وغاليا علي فريق النصر للتعدين بثلاثية نظيفة في المباراة التى أقيمت علي استاد السلام   .

 

بهذا الفوز يرفع فريق وادي دجلة رصيده للنقطة  ١٠ ، بينما يتجمد رصيد فريق  النصر للتعدين  عند النقطة٤ .

 

 بتروجيت &رايه

تلقي  فريق بتروجيت خسارة قاسية من فريق رايه بهدف للاشئ ،في اللقاء الذي أقيم علي إستاد حرس الحدود بالاسكندرية ،وبهذه النتيجة يخسر فريق بتروجيت صدارة الترتيب ويحتل المركز الثانى خلف فريق لافيينا ،بينما يرتفع رصيد فريق رايه عند النقطة ٨ محتلا المركز الثامن .

 

أبو قير للأسمدة & السكة الحديد 

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ألو قير للأسمدة الفور علي فريق السكة الحديد  بنتيجة هدف لاشئ ، ليرفع أبو قير  رصيده ل ١٠  نقاط محتلا المركز السابع ، بينما يتجمد رصيد السكة الحديد  عند النقطة ٧ محتلا المركز الثالث عشر .

 

القناة & حرس الحدود 

 

انتهت أحداث اللقاء الذي جمع بين فريق القناة  وفريق حري الحدود بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي أقيم بملعب القناه القديم ضمن منافسات الجولة السادسة  بدورى المحترفين .

 

بهذا التعادل يرتفع رصيد القناة إلي النقطة ١١ محتلا المركز  الثالث ، واحتل فريق حرس الحدود  المركز السادس برصيد ١٠ نقاط  .

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