طلاب مدرسة الفنون يساندون القضية الفلسطينية على طريقتهم الخاصة.. فيديو

حرصت طالبة بقسم ديكور بمدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية، على مساندة الشعب الفلسطيني ولو بالقدر الذي تستطيع أن تفعله لتعبر عما يعانيه سكان قطاع غزة والمجازر والجرائم التي تخالف القانون الدولي، وعدم احترام لمبدأ الحرب والإنسانية.

واختارت الطالبة سجدة أن تقوم بعمل مكياج لنفسها لتعبر به عما يعيشه سكان قطاع غزة، حيث أوضحت لـ “صدى البلد”، أن المشاهد التي تراها تصف وحشية ما يقوم به جنود الاحتلال من ترويع وقتل الأبرياء.

وأضافت سجدة انها اختارت أن تقوم بعمل مكياج لتشبه الشخصية الفلسطينية حتي تتمكن من التعبير عن ما يدور داخل قطاع غزة، وحتي ترسل رسائل إلي العدوان الاسرائيلي أنهم حتي وإن قطعوا الاتصالات والإنترنت عن الشعب الفلسطيني فلن يموت صوتهم و"سنظل نحن نرددها دائمآ حتي نملأ الدنيا ضجيجاً".

وكان قد وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كافة المديريات التعليمية بوقوف الطلاب، خلال طابور الصباح بكافة المدارس على مستوى الجمهورية، دقيقة حدادا على أرواح الشهداء من الشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك تعبيرا عن تضامن طلاب مصر مع القضية الفلسطينية التي كانت وستظل على رأس أولويات الدولة المصرية.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الصادرة لجميع المدارس الموجودة في مختلف محافظات مصر، في إطار التعبير عن تضامن طلاب مصر مع القضية الفلسطينية، التي كانت وستظل على رأس أولويات الدولة المصرية.