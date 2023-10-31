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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خالد الجندي: مصر تسعى للسلام المبني على القوة وليس الضعف

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن رسالة رئيس مجلس الوزراء إلى سيناء، هي رسالة طمأنة للمصريين في سيناء.

وأضاف خالد الجندي، في لقائه ببرنامج "لعلهم يفقهون" على فضائية "دي إم سي"، أن هذه الرسالة تؤكد أن السلام التي تسعى إليه مصر، هو سلام مبني على القوة لا على الضعف والهوان والصغار.

وأشار إلى أن هذه الرسالة تؤكد على أن أهلنا في رسالة في سلام وأمان بسبب ما شكلوه من حفاوة استقبال لرئيس الوزراء، وتؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هذه الدولة في رباط إلى يوم القيامة.

وأكد خالد الجندي، أن مصر لن تسمح لأي تجاوز على متر واحد من أرض سيناء المباركة أرض سيناء المقدسة، هذه الأرض المروية بدماء شهداءنا الأبطال.

وتابع: وستبقى مصر حرة أبية كريمة بمشيئة الله تبارك وتعالى، رافعة رأسها عالية خفاقة، تؤمن حدودها وتحافظ على أمنها القومي بفضل رجالها البواسل رجال القوات المسلحة.
 

خالد الجندي رسالة رئيس مجلس الوزراء سيناء

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