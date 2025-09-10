الاتحاد الأوروبى والهند يسعيان لتسريع مفاوضات إتفاقية التجارة الحرة

أعلنت سفارة الاتحاد الأوروبي لدى الهند اليوم أن المفوض التجاري الأوروبي ماروس سيفكوفيتس ومفوض الاتحاد لشئون الزراعة والغذاء كريستوف هانسين سيزوران الهند يومي 12 والثالث عشر من شهر سبتمبر الجارى لقيادة المفاوضات بشأن إتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبى .



وذكرت السفارة، في معرض تدوينة نشرتها على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي فيما يتعلق بهذا الشأن، أن مفوضي التجارة والزراعة والغذاء سيجريان خلال هذه الزيارة محادثات مع وزير التجارة الهندي بايوش جويال لتسريع مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة وتعزيز العلاقات بين الهند والاتحاد الأوروبي، وأنهما سيجريان أيضا اتصالات مع الأطراف المعنية الرئيسية.



ومن جانبها، نقلت وكالة الأنباء الهندية "إيه إن أى نيوز" عن مسئول حكومي قوله إن وزير التجارة والصناعة الهندي سيجتمع مع المفوض التجاري الأوروبي يوم الجمعة، وذلك بعد استئناف الجولة الثالثة عشرة من المحادثات يوم الاثنين.

وأشارت الوكالة إلى أن وزير الخارجية الألماني يوهان وادفول أكد، خلال اجتماعه مع وزير الشئون الخارجية الهندي إس . جايشانكار مؤخرا، أن بلاده ملتزمة بالمساعدة على وضع اللمسات النهائية على اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي في أقرب وقت ممكن.



كما أكد تأييد ألمانيا التام للجهود الرامية إلى عقد هذه الاتفاقية وأنها ستستخدم نفوذها لدى المفوضية الأوروبية من أجل المضى قدما لانجاز هذه الاتفاقية نظراً لأهميتها ، وأعرب عن أمله في النجاح في تحقيق ذلك.

