طريقة عمل ألواح البروتين بالشوكولاتة بديل مثالي للسناك الجاهز فى 15دقيقة

طريقة سهلة ولذيذة لعمل ألواح البروتين بنكهة الشوكولاتة في المنزل، بمكونات صحية وطبيعية، وبدون مواد حافظة أو سكريات مضافة مفرطة، للشيف سارة عز.
طريقة عمل ألواح البروتين بالشوكولاتة
الوقت الإجمالي: 15 دقيقة بدون خبز
المكونات
- هذه الوصفة تكفي لصنع 6–8 ألواح تقريبًا، حسب الحجم.
- 1 كوب شوفان مطحون أو شوفان كامل سريع التحضير
- 1/2 كوب بروتين بودر بطعم الشوكولاتة أو الفانيليا + كاكاو خام
- 2 ملعقة كبيرة كاكاو خام غير محلى
- 1/2 كوب زبدة فول سوداني طبيعية أو زبدة لوز
- 1/4 كوب عسل طبيعي أو شراب تمر أو شراب القيقب حسب الرغبة
- 1/4 كوب حليب عادي أو نباتي - حسب الحاجة للتماسك
- 1/4 كوب شوكولاتة داكنة مذابة أو رقائق شوكولاتة
- رشة ملح اختياري
- فانيليا اختياري
- في وعاء كبير، اخلط الشوفان، البروتين البودرة، الكاكاو، ورشة الملح.
- أضف زبدة الفول السوداني، العسل، والفانيليا، واخلط جيدًا.
- أضف الحليب تدريجيًا حتى تحصل على قوام متماسك لا يلتصق باليد قد لا تحتاج كل الكمية.
- أضف رقائق الشوكولاتة أو الشوكولاتة المذابة وامزج برفق.
- ضع الخليط في صينية صغيرة مفروشة بورق زبدة، وافرده بشكل متساوٍ.
- غطِّه وضعه في الثلاجة لمدة 1–2 ساعة حتى يتماسك.
- قطّعه إلى ألواح متساوية، واحتفظ بها في علبة محكمة الغلق في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوع.
ملاحظات صحية
- استخدم بروتين نباتي أو مصل اللبن، حسب تفضيلاتك.
- يمكنك إضافة مكسرات مجروشة أو بذور شيا لمزيد من القيمة الغذائية.
- لتحلية أقل: استبدل العسل بمعجون التمر الطبيعي.
لماذا تصنعها في المنزل؟
- تتحكم بالمكونات والسكر.
- أوفر ماديًا من الألواح الجاهزة.
- مناسبة لما قبل أو بعد التمرين.