توب كب.. كاورلين عزمى تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة

شاركت كارولين عزمى، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صورة بعد ولادتها بشهور رفقة ابنها وزوجها.

وظهرت كارولين عزمى باطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية توب كب باللون الاسود وبنطلون جينز ازرق فاتح.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

وتتميز كارولين عزمى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد كارولين عزمى، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.