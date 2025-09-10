طريقة عمل البط المحمر المسلوق بشكل سهل وسريع

طريقة عمل البط بطريقة شهية وتقليدية، على الطريقة المصرية أو العربية، مع خطوات مفصلة للتنظيف والتتبيل والطهي، للشيف أسماء محمود.

طريقة عمل البط المحمر المسلوق

المكونات لطريقة عمل البط المحمر المسلوق

لتحضير البطة

1 بطة وزن 2 – 3 كغ تقريبًا

1 بصلة كبيرة مقطعة أرباع

1 جزرة مقطعة

1 ورقة غار لورى

3 فصوص حبهان هيل

2 فص مستكة اختياري

5 فصوص ثوم صحيحة

ملح + فلفل أسود

ماء للسلق

للتتبيلة للتحمير

2 ملعقة كبيرة زبدة أو سمن

1 ملعقة كبيرة صلصة طماطم اختياري

1 ملعقة صغيرة بابريكا فلفل أحمر حلو

رشة قرفة أو بهارات مشكلة

ملح + فلفل أسود

1. تنظيف البطة:

افركي البطة بالملح والدقيق والخل والليمون جيدًا.

اشطفيها بالماء الجاري أكثر من مرة للتخلص من أي زفارة.

يمكن نقعها في ماء وخل وبصل مفروم لمدة ساعة اختياري لتحسين الطعم.

2. سلق البطة

في قدر كبير، ضعي ماء كافي واغليه.

أضيفي ورق الغار، الحبهان، المستكة، البصل، الجزر، الثوم، الملح، والفلفل.

ضعي البطة في الماء المغلي يُفضل تشويحها أولًا في قليل من السمن مع البصل لفترة قصيرة لتحسين النكهة.

اتركي البطة على نار هادئة من 1.5 إلى 2 ساعة حسب حجمها حتى تنضج.

تأكدي من النضج بطعن اللحم بالشوكة يجب أن يدخل بسهولة.

3. تحمير البطة

اخلطي الزبدة مع الصلصة والبابريكا والبهارات.

ادهني البطة من الخارج والخلف بهذه التتبيلة.

ضعيها في صينية وأدخليها فرن ساخن 200°م على الرف الأوسط.

اشويها حتى تتحمر وتأخذ لونًا ذهبيًا جميلًا من 20 إلى 30 دقيقة تقريبًا، مع قلبها على الجهتين.

التقديم

قدّمي البط المحمّر مع: