أصل الحكاية

احذر الموبايل .. طالب صيني يصاب بالسكتة الدماغية بسبب الهاتف| تفاصيل
شهدت الصين حالة طبية نادرة وصادمة، حيث أصيب طالب جامعي يبلغ من العمر 19 عامًا بسكتة دماغية حادة بعد استخدامه الهاتف المحمول لفترات طويلة مع إبقاء رقبته منحنية إلى الأمام، وهو ما يُعرف طبيًا بـ "وضعية الرقبة النصية"، وذلك وفقًا لما نشره موقع تايمز ناو.

كيف حدثت السكتة الدماغية؟

وأوضح الأطباء أن الشاب يدعى شياو دونج، كان يقضي ساعات طويلة في ألعاب الهاتف، مما أدى إلى ضغط متواصل على شرايين الرقبة، فتكوّنت جلطة دموية في الشرايين الشوكية العلوية، هذه الجلطة أعاقت تدفق الدم إلى الدماغ، وتسببت في سكتة دماغية خطيرة ظهرت أعراضها المفاجئة على شكل:

  • دوخة شديدة.
  • ضعف عام.
  • صعوبة في الكلام.

وقد خضع الطالب لعمليتين جراحيتين نجح الأطباء خلالهما في إزالة الجلطة، وهو الآن في مرحلة التعافي.

 السكتة الدماغية

السكتة الدماغية حالة طبية طارئة تحدث عندما يتوقف أو ينخفض تدفق الدم إلى الدماغ نتيجة انسداد أحد الأوعية الدموية أو بسبب نزيف داخلي، هذا الانقطاع يمنع وصول الأكسجين إلى خلايا المخ، مما يؤدي إلى تلفها أو موتها خلال دقائق.

ويُطلق الأطباء على هذه الحالة أيضًا النوبات الدماغية أو الحوادث الوعائية الدماغية (CVA)، وهي ثاني سبب رئيسي للوفاة عالميًا.

علامات وأعراض السكتة الدماغية

تختلف الأعراض تبعًا للجزء المصاب من الدماغ، ومن أبرزها:

  • فقدان القدرة على الكلام أو التلعثم.
  • عدم وضوح أو ازدواج الرؤية.
  • ارتباك وصعوبة في التركيز.
  • صداع شديد ومفاجئ.
  • دوار أو غثيان وتقيؤ.
  • ضعف أو شلل في جانب واحد من الجسم أو الوجه.
  • فقدان السيطرة على الحواس أو الذاكرة.
  • نوبات صرع أو غيبوبة في الحالات الشديدة.

عوامل الخطر للإصابة بالسكتة الدماغية

ورغم إمكانية إصابة أي شخص بها، إلا أن بعض الفئات أكثر عرضة، مثل:

  • من تجاوزوا سن 65 عامًا.
  • المدخنون أو مستخدمو منتجات التبغ والنيكوتين.

كما أن بعض الحالات الصحية تزيد من خطر الإصابة، ومنها:

  • ارتفاع ضغط الدم.
  • ارتفاع الكوليسترول.
  • داء السكري من النوع الثاني.
  • الصداع النصفي المتكرر.
  • الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

التشخيص السريع

التشخيص السريع والتدخل الطبي المبكر من أهم العوامل التي تنقذ حياة المريض وتقلل من المضاعفات، كما أن الحفاظ على وضعية جلوس صحيحة أثناء استخدام الأجهزة الإلكترونية، وتقليل فترات الانحناء المستمر، قد يقي الشباب من مشاكل صحية خطيرة مثل السكتات الدماغية.

الموبايل الهاتف طالب صيني السكتة الدماغية الصين

