شاهد| إسعاد يونس تتناول الممبار والبط بالشوكة والسكينة

خصصت الفنانة إسعاد يونس، حلقة اليوم الأحد، من برنامجها صاحبة السعادة، المذاع عبر قناة دي ام سي، عن التراث الشعبي لمدينة جمصة.

وخلال اللقاء استضافت إسعاد يونس، ضيف يعمل في مجال المطاعم والطبخ، وقدم لها أبرز الأطعمة والطبخ في المدينة.

وتناول الفنانة إسعاد يونس، طعام البمبار بالشوكة والسكينة وايضا الطعمية وبط بالشوكة والسكينة.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ dmc، برومو الحلقة مع تعليق: "صاحبة السعادة إسعاد يونس تكتشف أسرار مدينة جمصة بحكايات وأكلات مميزة من أهلها.. تابعونا اليوم الأحد، الساعة 10 مساء".

وتعد الحلقة بمثابة دعوة مفتوحة للتعرف على جمال جمصة وأهلها، الذين جمعوا بين الحرفية والبساطة والروح المصرية الأصيلة.

ويشارك في الحلقة الدكتور وائل رزق المدير الفني لفرق الإنقاذ بشاطئ جمصة، الذي يتحدث عن جهود الإنقاذ وأمان المصطافين، وراندا محمد السيد صاحبة مسمط فواكه المدبح التي تقدم تجربة فريدة في عالم الأطعمة البحرية.

كما حضر هيثم حمدنا الله المصور المتجول على الشاطئ، ومحمود أحمد بخيت البائع المتجول للعوامات، وأحمد عباس الذي يحول قواقع البحر إلى أعمال فنية مبهرة.

وتسلط الحلقة الضوء على تجارب محمد شطا صاحب معمل الآيس كريم الشهير بجمصة، ومحمود حسين بائع خد الجميل على الشاطئ، ومصطفى الدمياطي صاحب مطعم الدمياطي، إلى جانب محمود أبو عوف مالك سلسلة فروع حلواني أبو عوف بجمصة.