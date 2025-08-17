سنتخذ إجراءات قانونية.. الأوقاف تنفي شائعات بدء التقدم لمسابقة العمال والمؤذنين

نفت وزارة الأوقاف ما تم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن بدء التقدم لمسابقة جديدة للعمال والمؤذنين، مؤكدة أن هذه الأخبار عارية تمامًا عن الصحة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان رسمي اليوم، أن أي إعلان عن مسابقات جديدة يتم فقط من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، سواء عبر منصة وزارة الأوقاف المصرية أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وزارة الأوقاف: سنتخذ الإجراءات القانونية ضد من يروج لمثل هذه الأكاذيب

ودعت وزارة الأوقاف المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو التعامل مع أي جهات أو أفراد يدّعون قدرتهم على التوظيف أو تقديم تسهيلات للتعيين، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد من يروج لمثل هذه الأكاذيب.

وشددت وزارة الأوقاف على أهمية تحري الدقة في نقل الأخبار، والحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، حفاظًا على المصداقية وعدم إثارة البلبلة بين المواطنين.