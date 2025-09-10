برعاية مصرية.. السعودية ترحب باستئناف التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، اليوم الأربعاء، أن المملكة العربية السعودية أعربت عن ترحيبها باتفاق استئناف التعاون بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك برعاية دبلوماسية مصرية.

وقالت مصادر دبلوماسية إن الاتفاق الجديد يمهّد الطريق لعودة المراقبين الدوليين إلى المنشآت النووية الإيرانية، ويهدف إلى تعزيز الشفافية وبناء الثقة في الملف النووي، الذي يشكل أحد أبرز مصادر القلق الإقليمي والدولي.

وثمّنت المملكة الدور المصري في تسهيل الحوار بين الجانبين، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس "حرص القاهرة على استقرار المنطقة وتشجيع الحلول السلمية للنزاعات العالقة".