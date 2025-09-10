مدبولي: شراكة مصرية سعودية باستثمارات 70 مليار جنيه لتطوير مشروع عملاق في مستقبل سيتي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن توقيع شراكة استراتيجية جديدة بين شركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية وشركة سمو القابضة السعودية، لتطوير مشروع متعدد الاستخدامات على مساحة تتجاوز نصف مليون متر بمدينة مستقبل سيتي، باستثمارات تصل إلى 70 مليار جنيه، يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين مصر والسعودية، ويؤكد ثقة المستثمرين العرب في قوة الاقتصاد المصري.

وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة المصرية حريصة على تشجيع الاستثمارات الجادة وتذليل مختلف التحديات أمامها، مشيرًا إلى أن المشروع الجديد يمثل نقلة نوعية في مشروعات التنمية العمرانية، ويواكب توجه الدولة نحو إقامة مدن ذكية ومستدامة تحقق أعلى معدلات الجودة وتوفر أنماط حياة عصرية للمواطنين.

ومن جانبه، قال المهندس أيمن القوصي، المطور العام لمدينة مستقبل سيتي وعضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن هذا التعاون الاستراتيجي يعكس ثقة مجموعة سمو القابضة في رؤية ميدار ومشروعاتها، مؤكدًا أن مدن ميدار (مستقبل سيتي – مدى) تثبت يومًا بعد يوم أنها الخيار الاستثماري الأفضل في القاهرة الجديدة، بعد نجاحها في جذب عشرات المستثمرين خلال السنوات الماضية، بما تقدمه من خيارات معيشية متكاملة قائمة على معايير الاستدامة والإدارة الذكية.

وأشار القوصي إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد إطلاق تحالف استثماري عملاق يضم ميدار وسمو للاستثمار السعودية وأدير إنترناشيونال وحسن علام العقارية، لتطوير مشروعات فندقية وترفيهية فاخرة في مواقع مميزة بضفاف النيل وفي مدن ميدار، باستثمارات تصل إلى 2 مليار دولار، وذلك وفقًا لمذكرة التفاهم التي أُعلن عنها مطلع العام الجاري.

وأوضح القوصي أن هذه الشراكة تعكس ثقة مجموعة سمو القابضة في رؤية ميدار ومشروعاتها، مشيرًا إلى أن الإعلان عن المشروع الجديد جاء عقب لقاء قيادات المجموعة مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وهو ما يعكس الاهتمام الرسمي الكبير بالمشروع والتنسيق الحكومي عالي المستوى لإتمام مراحله بصورة متميزة.

ومن جانبه قال المهندس باسل الصيرفي، الرئيس التنفيذي لشركة أدير إنترناشيونال، إن الشراكة مع ميدار تمثل نتاج رؤية استراتيجية قائمة على الثقة المتبادلة في السوق العقاري والاستثماري المصري، موضحًا أن مشروع "بوليفارد" ليس مجرد مشروع عقاري تقليدي، بل هو تجسيد لرؤية طويلة الأمد تسعى إلى إعادة تعريف أنماط الحياة العصرية في مصر.

وأشار الصيرفي إلى أن المشروع يقوم على بنية تحتية ذكية وتجربة معيشية متكاملة ومستدامة، بما يضمن تلبية تطلعات الأجيال القادمة، مؤكداً أن هذا التعاون يعكس التزام مجموعة سمو القابضة عبر شركة سمو للاستثمار الدولي بدعم الشراكات المصرية السعودية المؤثرة، ونقل الخبرات، وتقديم نموذج حضري مرن يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في كلا البلدين.