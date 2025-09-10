قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الخارجية الإيرانية: طهران تقدر الدور المصري بشأن برنامجنا النووي
نائب وزير الصحة يتفقد مشروع تطوير مستشفيي أبنوب المركزي والمبرة للتأمين الصحي بأسيوط
تباطؤ التضخم السنوي في مصر إلى 12% في أغسطس من 13.9% في يوليو
ارتفاع معدل التضخم الشهري 0.2% لشهر أغسطس 2025
أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025
فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف
الطائرة الأولى من صفقة مصر للطيران الجديدة مع إيرباص تظهر بفرنسا.. شاهد
إسرائيل تتحدى واشنطن وتبرر اغتيال قادة حماس في الدوحة أمام مجلس الأمن
الغارة الإسرائيلية على الدوحة.. تحول خطير في قواعد الاشتباك يهدد الوساطة القطرية واستقرار المنطقة
مصطفى الفقي: إسرائيل تتجنب مواجهة مصر.. والقاهرة قوة عاقلة في محيط مضطرب
إيران تشكر مصر على دورها في إنجاح اتفاقها مع وكالة الطاقة الذرية
الخارجية الإيرانية: مصر استخدمت جميع مساعيها لتسهيل التوصل لاتفاق القاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مدبولي: شراكة مصرية سعودية باستثمارات 70 مليار جنيه لتطوير مشروع عملاق في مستقبل سيتي

أرشيفيه
أرشيفيه
ولاء عبد الكريم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن توقيع شراكة استراتيجية جديدة بين شركة ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية وشركة سمو القابضة السعودية، لتطوير مشروع متعدد الاستخدامات على مساحة تتجاوز نصف مليون متر بمدينة مستقبل سيتي، باستثمارات تصل إلى 70 مليار جنيه، يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين مصر والسعودية، ويؤكد ثقة المستثمرين العرب في قوة الاقتصاد المصري.

وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة المصرية حريصة على تشجيع الاستثمارات الجادة وتذليل مختلف التحديات أمامها، مشيرًا إلى أن المشروع الجديد يمثل نقلة نوعية في مشروعات التنمية العمرانية، ويواكب توجه الدولة نحو إقامة مدن ذكية ومستدامة تحقق أعلى معدلات الجودة وتوفر أنماط حياة عصرية للمواطنين.

ومن جانبه، قال المهندس أيمن القوصي، المطور العام لمدينة مستقبل سيتي وعضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن هذا التعاون الاستراتيجي يعكس ثقة مجموعة سمو القابضة في رؤية ميدار ومشروعاتها، مؤكدًا أن مدن ميدار (مستقبل سيتي – مدى) تثبت يومًا بعد يوم أنها الخيار الاستثماري الأفضل في القاهرة الجديدة، بعد نجاحها في جذب عشرات المستثمرين خلال السنوات الماضية، بما تقدمه من خيارات معيشية متكاملة قائمة على معايير الاستدامة والإدارة الذكية.

وأشار القوصي إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد إطلاق تحالف استثماري عملاق يضم ميدار وسمو للاستثمار السعودية وأدير إنترناشيونال وحسن علام العقارية، لتطوير مشروعات فندقية وترفيهية فاخرة في مواقع مميزة بضفاف النيل وفي مدن ميدار، باستثمارات تصل إلى 2 مليار دولار، وذلك وفقًا لمذكرة التفاهم التي أُعلن عنها مطلع العام الجاري.

وأوضح القوصي أن هذه الشراكة تعكس ثقة مجموعة سمو القابضة في رؤية ميدار ومشروعاتها، مشيرًا إلى أن الإعلان عن المشروع الجديد جاء عقب لقاء قيادات المجموعة مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وهو ما يعكس الاهتمام الرسمي الكبير بالمشروع والتنسيق الحكومي عالي المستوى لإتمام مراحله بصورة متميزة.

ومن جانبه قال المهندس باسل الصيرفي، الرئيس التنفيذي لشركة أدير إنترناشيونال، إن الشراكة مع ميدار تمثل نتاج رؤية استراتيجية قائمة على الثقة المتبادلة في السوق العقاري والاستثماري المصري، موضحًا أن مشروع "بوليفارد" ليس مجرد مشروع عقاري تقليدي، بل هو تجسيد لرؤية طويلة الأمد تسعى إلى إعادة تعريف أنماط الحياة العصرية في مصر.

وأشار الصيرفي إلى أن المشروع يقوم على بنية تحتية ذكية وتجربة معيشية متكاملة ومستدامة، بما يضمن تلبية تطلعات الأجيال القادمة، مؤكداً أن هذا التعاون يعكس التزام مجموعة سمو القابضة عبر شركة سمو للاستثمار الدولي بدعم الشراكات المصرية السعودية المؤثرة، ونقل الخبرات، وتقديم نموذج حضري مرن يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في كلا البلدين.

الاقتصاد المصري لتطوير مشروع متعدد الاستخدامات للاستثمار الدولي الحياة العصرية في مصر الاهتمام الرسمي العام الجاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

بسبب التحرّك العالمي.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10-9-2025

منتخب مصر

منتخب مصر يقترب من المونديال.. سيناريوهات التأهل بعد التعادل مع بوركينا فاسو

الرئيس عبدالفتاح السيسي

مصر والرئيس السيسي كلمة السر.. لقاء ثلاثي بالقاهرة يتوج اتفاقاً بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية

محمد صلاح

ليفربول يرسل طائرة خاصة لإعادة محمد صلاح من بوركينافاسو

iPhone 17

الأسعار الكاملة لمنتجات آبل الجديدة.. إليك التكلفة بالدولار وما يعادلها بالجنيه المصري

دولار امريكي

عقب تراجعه .. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن

الراحل أحمد الدجوي وشقيقه عمرو

أدلة جديدة تقلب القضية| عمرو الدجوي يثير الجدل: شقيقي «أحمد» قتـ..ـل باحترافية ولم ينتـ.ـحر

إصابة عمر مرموش مع منتخب مصر

مانشستر سيتي يعلق علي إصابة عمر مرموش مع منتخب مصر أمام بوركينا فاسو

ترشيحاتنا

رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد حفل تخرج طلبة كلية رمسيس الجديدة بحضور محافظ القاهرة

رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد حفل تخرج طلبة كلية رمسيس الجديدة بحضور محافظ القاهرة

نقابة الصحفيين

نتيجة انتخابات شُعبة محرري الفن بنقابة الصحفيين

البابا تواضروس

تفاصيل لقاء البابا تواضروس مع زوجات كهنة الإسكندرية | صور

بالصور

10 إشارات واضحة تدل أن خاطبك "يلعب بمشاعرك" وليس جادًا في الزواج

جواز المصالح وولاد الأصول..هل النية تبرر العلاقة؟
جواز المصالح وولاد الأصول..هل النية تبرر العلاقة؟
جواز المصالح وولاد الأصول..هل النية تبرر العلاقة؟

بفستان أسود.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام |شاهد

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

أضرار القهوة على الريق .. مخاطر صحية قد لا تعرفها

ماذا يحدث لجسمك عند شرب فنجان قهوة على الريق؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب فنجان قهوة على الريق؟
ماذا يحدث لجسمك عند شرب فنجان قهوة على الريق؟

يغني عن حقن الأنسولين.. علاج مُبتكر لـ مرض السكري من النوع الثاني

كيف يعمل العلاج الجديد لمرض السكري من النوع الثاني؟
كيف يعمل العلاج الجديد لمرض السكري من النوع الثاني؟
كيف يعمل العلاج الجديد لمرض السكري من النوع الثاني؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

المزيد