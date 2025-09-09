مشاركة أصالة في احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ95

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن مشاركة الفنانة الكبيرة أصالة نصري في ليلة غنائية مميزة ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ95.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه على فيسبوك:"أيقونة الشرق الفنانة الكبيرة أصالة نصري تحيي ليلة غنائية ضمن فعاليات اليوم الوطني 95 غير مرئية – مسرح المهندس محمد بن سعد البواردي.. 24 سبتمبر.. تُطرح فرصة للمشاركة قريبًا".



ومن المقرر أن تُقام الليلة يوم 24 سبتمبر على مسرح المهندس محمد بن سعد البواردي.



وفي سياق آخر علق ناقد الموضة اللبناني حكيم شاهين، على فستان أصالة في لبنان قائلا:"اصالة من قبل لبست نفس الفستان بلون الابيض مع الكورسي الذهبي، و رجعت عادت الستايل بهذا اللون و تصدقون هذا الشي مازعجني و لو رجعت عادته ب 30 لون بكل حفلاتها ماراح ازعل."

وتابع: “لأن الستايل ناااار و شرار و كثير كثير لابقلها فخم وغريب وملفت بنفس الوقت، صح الفستان كثير قماش و جسم اصالة مايحمل كل هذا القماش بس لأن القماش ناعم والقصات ناعمة ونازلة مرتبة على جسمها قصة التنورة صح لهذا ماكثير.”

وكتب: " الشعر برفكت مع الفستان و طالعه كانها من اميرات ديزني ، المكياج الوانه هادئة و المجوهرات مناسبين."