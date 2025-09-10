قد يبدو تناول الأطعمة السريعة خيارًا مريحًا في زحمة الحياة اليومية، خاصةً مع انتشار المطاعم وتطبيقات التوصيل، لكن هل تعلم أن جسمك يبدأ بالتأثر مباشرة بعد تناول وجبة واحدة فقط من هذه الأطعمة؟ إليك ما يحدث بالتفصيل:

بعد أول لقمة.. هذا ما يحدث لجسمك مع الأكل السريع

حذر الدكتور عبد الرحمن شمس، خبير التغذية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، من تناول الأطعمة السريعة.

بعد 10 دقائق من الأكل السريع

انفجار في السعرات والسكر

تندفع كمية كبيرة من السكر والدهون إلى مجرى الدم.

يرتفع الأنسولين بسرعة لتقليل نسبة السكر.

قد تشعر بنوع من السعادة المؤقتة نتيجة إفراز الدوبامين، نفس الهرمون الذي يرتفع مع الإدمان.

بعد 30–60 دقيقة من الأكل السريع

بعد أول لقمة... هذا ما يحدث لجسمك مع الأكل السريع

خمول وثقل بالجسم

يبدأ الجسم في الهضم البطيء بسبب الدهون المشبعة.

تشعر بـ الكسل أو النعاس لأن الدم يتجه إلى المعدة.

ضغط الدم قد يرتفع مؤقتًا بسبب كمية الصوديوم العالية.

بعد ساعات من تناول الأكل السريع

تقلبات مزاج وجوع كاذب

رغم السعرات العالية، تبدأ بالشعور بالجوع مجددًا بعد فترة قصيرة!

يعود ذلك إلى قلة الألياف والبروتين، ما يُضعف الإحساس بالشبع.

يمكن أن تبدأ تقلبات المزاج والصداع بسبب تذبذب السكر في الدم مع التكرار على المدى الطويل.



أضرار لا تُرى بسهولة بعد تناول الطعام السريع

بعد أول لقمة... هذا ما يحدث لجسمك مع الأكل السريع

زيادة الوزن والسمنة.

ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول.

زيادة خطر السكري من النوع الثاني.

مشاكل في القلب والشرايين.

خلل في التوازن الهرموني والمزاجي.

ماذا تفعل لتقليل الضرر الناتج عن تناول الوجبات السريعة؟