قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتهوا من ذلك الآن.. عائلات الرهائن تطالب بإنهاء حرب الإبادة في غزة
الرئيس السيسي يستقبل رئيسة الحكومة التونسية لبحث تعزيز العلاقات الثنائية
مانشستر سيتي يعلن غياب عمر مرموش عن مباراة يونايتد
رئيس الإمارات: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة انتهاكٌ لسيادة قطر ويهدد أمن المنطقة
تأجيل عرض ابنتي ابراهيم سعيد على خبيرين نفسي واجتماعي لـ 15 سبتمبر
وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين
برعاية مصرية.. السعودية ترحب باستئناف التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية
اصطدمت السيارة بالكمين.. إصابة شخصين على طريق جمصة
قريباً .. طرح وحدات سكنية وقطع أراض مميزة ومتخللات بعدد من المدن الجديدة مع سداد كامل الثمن
رئيس الإمارات: الاعتداء على قطر يقوض أمن المنطقة واستقرارها
شراكة استراتيجية بين الصحة والإنتاج الحربي لتحسين الخدمات الطبية للمواطنين
مفاجأة .. الشرع يزور الحليف الرئيسي لبشار الأسد || ما السبب ؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد أول لقمة.. هذا ما يحدث لجسمك مع الأكل السريع

بعد أول لقمة.. هذا ما يحدث لجسمك مع الأكل السريع؟
بعد أول لقمة.. هذا ما يحدث لجسمك مع الأكل السريع؟
أسماء عبد الحفيظ

قد يبدو تناول الأطعمة السريعة خيارًا مريحًا في زحمة الحياة اليومية، خاصةً مع انتشار المطاعم وتطبيقات التوصيل، لكن هل تعلم أن جسمك يبدأ بالتأثر مباشرة بعد تناول وجبة واحدة فقط من هذه الأطعمة؟ إليك ما يحدث بالتفصيل:

بعد أول لقمة.. هذا ما يحدث لجسمك مع الأكل السريع

حذر الدكتور عبد الرحمن شمس، خبير التغذية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، من تناول الأطعمة السريعة.

 بعد 10 دقائق من الأكل السريع

 انفجار في السعرات والسكر

  • تندفع كمية كبيرة من السكر والدهون إلى مجرى الدم.
  • يرتفع الأنسولين بسرعة لتقليل نسبة السكر.
  • قد تشعر بنوع من السعادة المؤقتة نتيجة إفراز الدوبامين، نفس الهرمون الذي يرتفع مع الإدمان.

بعد 30–60 دقيقة من الأكل السريع

بعد أول لقمة... هذا ما يحدث لجسمك مع الأكل السريع
  • خمول وثقل بالجسم
  • يبدأ الجسم في الهضم البطيء بسبب الدهون المشبعة.
  • تشعر بـ الكسل أو النعاس لأن الدم يتجه إلى المعدة.
  • ضغط الدم قد يرتفع مؤقتًا بسبب كمية الصوديوم العالية.

بعد ساعات من تناول الأكل السريع

  •  تقلبات مزاج وجوع كاذب
  • رغم السعرات العالية، تبدأ بالشعور بالجوع مجددًا بعد فترة قصيرة!
  • يعود ذلك إلى قلة الألياف والبروتين، ما يُضعف الإحساس بالشبع.
  • يمكن أن تبدأ تقلبات المزاج والصداع بسبب تذبذب السكر في الدم مع التكرار على المدى الطويل.


 أضرار لا تُرى بسهولة بعد تناول الطعام السريع

بعد أول لقمة... هذا ما يحدث لجسمك مع الأكل السريع
  • زيادة الوزن والسمنة.
  • ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول.
  • زيادة خطر السكري من النوع الثاني.
  • مشاكل في القلب والشرايين.
  • خلل في التوازن الهرموني والمزاجي.

ماذا تفعل لتقليل الضرر الناتج عن تناول الوجبات السريعة؟

  • اختر الأطعمة المشوية بدلًا من المقلية.
  • اطلب حجمًا أصغر وشارك الوجبة.
  • قلّل من الصوصات والمشروبات الغازية.
  • اجعل تناول الوجبات السريعة استثناءً لا عادة.
الأطعمة السريعة بعد 10 دقائق من الأكل زيادة الوزن والسمنة الوجبات السريعة ماذا تفعل لتقليل الضرر الناتج عن تناول الوجبات السريعة الصوصات إفراز الدوبامين الإنسولين السكر والدهون مجرى الدم بعد ساعات من تناول الأكل السريع بعد 30–60 دقيقة من الأكل السريع بعد 10 دقائق من الأكل السريع يحدث لجسمك مع الأكل السريع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمان

ادعى أنه اكتشف وفاته فى الأوراق الرسمية.. الداخلية تكشف الحقيقة

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار وزارة المالية

حكم استخدام الفيزا في الشراء

فيزا المشتريات محرمة شرعا في هذه الحالة.. دار الإفتاء تكشف

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

سعر الدولار

سعر الدولار يتراجع 4 جنيهات من أعلى قيمة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

ارشيفية

تجديد حبس التيك توكر شاكر محظور 15 يوما على ذمة التحقيقات

دواجن

أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 10-9-2025

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

وزيرة التخطيط: الشراكة المصرية الفرنسية لعبت دورا محوريا في تعزيز النمو الاقتصادي

أرشيفيه

التمثيل التجاري المصري يشارك في فعاليات معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة CIFIT لاستعراض فرص وحوافز الاستثمار في مصر

أرشيفيه

انعقاد منتدى الأعمال المصري الأذري لخلق روابط وثيقة بين القطاع الخاص من البلدين

بالصور

بعد أول لقمة.. هذا ما يحدث لجسمك مع الأكل السريع

بعد أول لقمة.. هذا ما يحدث لجسمك مع الأكل السريع؟
بعد أول لقمة.. هذا ما يحدث لجسمك مع الأكل السريع؟
بعد أول لقمة.. هذا ما يحدث لجسمك مع الأكل السريع؟

طريقة عمل البط المحمر المسلوق بشكل سهل وسريع

طريقة عمل البط المحمر المسلوق
طريقة عمل البط المحمر المسلوق
طريقة عمل البط المحمر المسلوق

طريقة عمل ألواح البروتين بالشوكولاتة بديل مثالي للسناك الجاهز فى 15دقيقة

طريقة عمل ألواح البروتين بالشوكولاتة
طريقة عمل ألواح البروتين بالشوكولاتة
طريقة عمل ألواح البروتين بالشوكولاتة

مبلغ صادم.. سعر توب بسمة بوسيل يثير الجدل

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

فيديو

شاي البابونج

كوب واحد يومياً.. تناول هذا المشروب قبل النوم وانتظر المفاجأة

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025

وزير الدفاع وقائد القيادة المركزية الأمريكية يشهدان تنفيذ المرحلة الرئيسية لتدريب النجم الساطع 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

المزيد