عاجل
انتهوا من ذلك الآن.. عائلات الرهائن تطالب بإنهاء حرب الإبادة في غزة
الرئيس السيسي يستقبل رئيسة الحكومة التونسية لبحث تعزيز العلاقات الثنائية
مانشستر سيتي يعلن غياب عمر مرموش عن مباراة يونايتد
رئيس الإمارات: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة انتهاكٌ لسيادة قطر ويهدد أمن المنطقة
تأجيل عرض ابنتي ابراهيم سعيد على خبيرين نفسي واجتماعي لـ 15 سبتمبر
وزير التموين: إضافة المواليد ضمن مزايا استمارة تحديث البيانات للمستحقين
برعاية مصرية.. السعودية ترحب باستئناف التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية
اصطدمت السيارة بالكمين.. إصابة شخصين على طريق جمصة
قريباً .. طرح وحدات سكنية وقطع أراض مميزة ومتخللات بعدد من المدن الجديدة مع سداد كامل الثمن
رئيس الإمارات: الاعتداء على قطر يقوض أمن المنطقة واستقرارها
شراكة استراتيجية بين الصحة والإنتاج الحربي لتحسين الخدمات الطبية للمواطنين
مفاجأة .. الشرع يزور الحليف الرئيسي لبشار الأسد || ما السبب ؟
محافظات

اصطدمت السيارة بالكمين.. إصابة شخصين على طريق جمصة

ارشيفية
ارشيفية
همت الحسينى

أصيب شخصان إثر تصادم سيارة ربع نقل في كمين  الشرطة على الطريق الجديد بجوار البنزينى- طريق جمصة حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة أمين شرطة وخفير إثر تصادم ربع نقل بالكمين المتواجد على الطريق الجديد بجوار البنزينة طريق جمصة.


انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة وتبين إصابة كل من أمين إبراهيم البطل 54 عاما  مقيم الحفير، (أمين شرطة) وإصابته باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالأنف والأذن اليمنى، ومحمد عبد الرازق السيد 36 عاما مقيم الستامونى، (خفير ) وإصابته كسر مفتوح بالقدم اليمنى.

تم نقل المصابين إلى مستشفى بلقاس وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

الدقهلية ضباط جمصه مبلحث

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: أسيوط.. هل يتلقى الطالب مادة الذكاء الاصطناعي عبر أبراج الحمام؟

عادل نصار

عادل نصار يكتب: هل تحققت تحذيرات الرئيس من اتساع صراع غزة بضرب قطر

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب.. الإستخبارات الإسرائيلية وأسطورة الجيش الذي لا يُقهر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: كيف تتعامل قمة بريدج مع الذكاء الاصطناعي ؟

