اصطدمت السيارة بالكمين.. إصابة شخصين على طريق جمصة

أصيب شخصان إثر تصادم سيارة ربع نقل في كمين الشرطة على الطريق الجديد بجوار البنزينى- طريق جمصة حيث تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة أمين شرطة وخفير إثر تصادم ربع نقل بالكمين المتواجد على الطريق الجديد بجوار البنزينة طريق جمصة.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة وتبين إصابة كل من أمين إبراهيم البطل 54 عاما مقيم الحفير، (أمين شرطة) وإصابته باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالأنف والأذن اليمنى، ومحمد عبد الرازق السيد 36 عاما مقيم الستامونى، (خفير ) وإصابته كسر مفتوح بالقدم اليمنى.

تم نقل المصابين إلى مستشفى بلقاس وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.