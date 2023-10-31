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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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بعد قصف جباليا..أبو الغيط: لا يمكن لضمير العالم أن يظل صامتاً حيال ما يجري

أحمد أبو الغيط الأمين
أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، بأشد العبارات قصف إسرائيل لمخيم جباليا اليوم، والذي أدى لاستشهاد وإصابة أكثر من 250 شخصاً.

وقال أبو الغيط إن هذه جريمة تضاف لجرائم الاحتلال في غزة، ولا يُمكن لضمير العالم أن يظل صامتاً حيالها.

ونقل جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام عن أبو الغيط قوله إن كل يوم يمر على هذه استمرار هذه المذبحة يضع النظام الدولي كله، وجوهره القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، على المحك، إذ كيف لا يُمكن لهذا النظام ادعاء التفوق الأخلاقي والحضاري في ظل المذابح اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بضوء أخضر من قوى عالمية ترفض وقف إطلاق النار.

وجدد أبو الغيط الدعوة إلى وقف فوري للعمليات العسكرية في غزة، وقال إن المجتمع الدولي مسئول عن هذه الدماء التي تسيل كل يوم، وإن أهل القطاع يتعرضون لخطر الموت بالقصف أو بالتجويع والحصار، مضيفاً أن دخول المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل فوري يظل مسئولية عالمية وأممية.

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