أمريكا ترفض دعوات وقف إطلاق النار في غزة

علقت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، على الدعوات المتزايدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بسبب وقوع ألاف الشهداء من المدنيين جراء القصف الإسرائيلي العنيف.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي: الآن ليس الوقت المناسب لوقف النار في غزة لكن يمكن دراسة فترات هدنة".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن كيربي دخول 66 شاحنة مساعدات إلي قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال كيربي: ”نواصل الضغط من أجل استئناف الخدمات الأساسية بما في ذلك المياه وتوصيل الوقود. سيكون وضع الوقود حرجا، وبالتأكيد في الساعات والأيام المقبلة مع نفاد المخزونات الحالية”.

وأضاف: “نوضح أننا لن ندعم أي ترحيل قسري للفلسطينيين خارج غزة”.