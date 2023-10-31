بطولة أحمد الفيشاوي ونسرين طافش.. الصور الأولى من كواليس فيلم "السيستم"

نشرت الصفحة الرسمية ل"عرب وود" الصور الأولى من كواليس فيلم السيستم ، بين أحمد الفيشاوي و نسرين طافش.

ونشرالفنان أحمد الفيشاوي خلال الأيام الماضية مجموعة من الصور ليروج بها عن شخصية وحيد الحكيم الذى يجسدها ضمن أحداث فيلم “السيستم” المنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة ، ذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

وعلق أحمد الفيشاوي ، قائلاً: يا تري إيه اللى هيحصل لوحيد الحكيم فى السيستم .

وقد أعلن الفنان أحمد الفيشاوي مؤخرًا ، عن بدء تصوير فيلم"السيستم"، والمنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ونشر الفيشاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له من التحضيرات للعمل، وعلق عليها: "بسم الله الرحمن الرحيم، أول يوم تصوير فيلم السيستم، تأليف أحمد مصطفى".

نسرين طافش بعلم فلسطين:

وشاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام وظهرت نسرين في الصور بإطلالة صيفية متميزة، وممسكة في يديها علم فلسطين

وظهرت نسرين طافش ، مجددا بعد الغياب عن دراما رمضان هذا العام، سواء في مصر أو سوريا، وذلك بعدما اعتذرت عن أكثر من عمل سوري منها الجزء التاني من مسلسل "كسر عظم"، و"تحت الرماد" الذى أصبح اسمه "مسار اجباري" إضافة إلى أكثر عمل في مصر تم عرضها في موسم "الأوف سيزون".

ويأتي غياب نسرين طافش عن دراما رمضان هذا العام بعدما عرض لها مؤخراً فيلم "أخى فوق الشجرة" والذي انطلقفي السينمات يوم 18 يناير الماضى، حيث تحقق شخصية "كوليت" التي تقدمها في الفيلم نجاحا وردود أفعال مميزة،ويسجل "أخى فوق الشجرة" ثانى تجاربها السينمائية في مصر بعد فيلم "نادى الرجال السرى" الذى قدمته عام 2019 مع كريم عبد العزيز وغادة عادل.