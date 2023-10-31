عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بطولة أحمد الفيشاوي ونسرين طافش.. الصور الأولى من كواليس فيلم "السيستم"

أحمد الفيشاوي و نسرين
أحمد الفيشاوي و نسرين طافش من كواليس فيلم السيستم

نشرت الصفحة الرسمية ل"عرب وود" الصور الأولى من كواليس فيلم السيستم ، بين أحمد الفيشاوي و نسرين طافش.

ونشرالفنان أحمد الفيشاوي خلال الأيام الماضية مجموعة من الصور ليروج بها عن شخصية وحيد الحكيم الذى يجسدها ضمن أحداث فيلم “السيستم” المنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة ، ذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

وعلق أحمد الفيشاوي ، قائلاً: يا تري إيه اللى هيحصل لوحيد الحكيم فى السيستم .

txt

"يا ترى إيه اللي هيحصل".. أحمد الفيشاوي من داخل كواليس فيلم "السيستم"

txt

من حلق الشعر لغطاء الرأس.. أبرز لقطات لينا الفيشاوي بعد إثارتها للجدل

وقد أعلن الفنان أحمد الفيشاوي مؤخرًا ، عن بدء تصوير فيلم"السيستم"، والمنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة.

ونشر الفيشاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له من التحضيرات للعمل، وعلق عليها: "بسم الله الرحمن الرحيم، أول يوم تصوير فيلم السيستم، تأليف أحمد مصطفى".

 

نسرين طافش بعلم فلسطين:

وشاركت الفنانة نسرين طافش متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام وظهرت نسرين في الصور بإطلالة صيفية متميزة، وممسكة في يديها علم فلسطين

وظهرت نسرين طافش ، مجددا  بعد الغياب عن دراما رمضان هذا العام، سواء في مصر أو سوريا، وذلك بعدما اعتذرت عن أكثر من عمل سوري منها الجزء التاني من مسلسل "كسر عظم"، و"تحت الرماد" الذى أصبح اسمه "مسار اجباري" إضافة إلى أكثر عمل في مصر تم عرضها في موسم "الأوف سيزون". 

 ويأتي غياب نسرين طافش عن دراما رمضان هذا العام بعدما عرض لها مؤخراً فيلم "أخى فوق الشجرة" والذي انطلقفي السينمات يوم 18 يناير الماضى، حيث تحقق شخصية "كوليت" التي تقدمها في الفيلم نجاحا وردود أفعال مميزة،ويسجل "أخى فوق الشجرة" ثانى تجاربها السينمائية في مصر بعد فيلم "نادى الرجال السرى" الذى قدمته عام 2019 مع كريم عبد العزيز وغادة عادل.

 

احمد الفيشاوي نسرين طافش نسرين طافش بعلم فلسطين فيلم السيستم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فلسطين ترد الجميل إلى “الفرعون”| أول تعليق من محمد صلاح بعد سباق «بالون دور».. ومفاجأة بشأن التصويت

آخر ظهور لحسناء الشاشة.. قصة وفاة المذيعة سارة حسن تفطر قلوب محبيها

وفاة الإعلامية سارة حسن بعد صراع مع مرض السرطان.. تفاصيل

الزمالك يستقر على رحيل ثنائى الفريق بقرار من حسين لبيب

تحذير عاجل وإطلاق الإنذار في السعودية| تعليق الدراسة وظواهر جوية خطيرة خلال ساعات.. ماذا يحدث بالطقس؟!

وزير الاستثمار الإماراتي: توجيهات من محمد بن زايد لزيادة الاستثمارات في مصر

من الكتيبة 101| قائد الجيش الثاني الميداني: جاهزون لتنفيذ أي مهمة لحماية الأمن القومي في الاتجاه الشرقي

طارق حامد يفجر أزمة في السعودية بسبب إشارة خارجة لـ محمد شريف

موضوعات متعلقة

حورية فرغلي تعلن عودتها للسينما بفيلم "ديجافو"

نوال الزغبي تعلق على احتمالية مشاركة ميريام فارس في تريو نايت

بعد وفاتها بمرض السرطان.. أبرز المعلومات عن المذيعة سارة حسن

أبرزهم ياسر جلال وكريم عبدالعزيز.. نجوم الفن في مؤتمر رئيس الوزراء بالعريش

قصة مسلسله الجديد| ياسر جلال يظهر بلوك شهريار فى سيناء .. صور

صورة لـ نادين الراسي برفقه شقيقتها تثير حيرة السوشيال ميديا |شاهد

مصر خط أحمر .. إلهام شاهين تحذر من محاولات التآمر

نادين نجيم تكشف عن أصدقائها الحقيقيين .. صور

ترشيحاتنا

صرخة أب استشهد أبناؤه الـ3 بالمجزرة.. ماذا فعل طيران الاحتلال في جباليا؟

صواريخ المقاومة الفلسطينية تضيء سماء تل أبيب.. فيديو

بوليفيا تقرر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل

لبن نادية وبن ستاربهز..تريند مقاطعة المستورد يشعل مواقع التواصل بمنتجات صادمة

حماس: أدرعي كاذب.. لم يتواجد أحد من قادتنا بمحيط الاعتداء على جباليا

لأول مرة.. حماس تنشر فيديو لاستخدام طوربيدات "العاصف" ضد أهداف بحرية للاحتلال|شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 أعراض تؤكد إصابتك بمرض الصدفية

أثار الجدل .. الشيف بوراك يشعل السوشيال ميديا بجاليري صور| ماالسبب؟

طريقة عمل ساندوتش البرجر في البيت مثل المطاعم

وصفة اليوم لعلاج خلل سكر الدم

فيديو

محمد صلاح يحقق أسوأ مركز في ترتيب الكرة الذهبية .. ماذا حدث؟|فيديوجراف

قصف مستشفى جديد.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائمه اللاإنسانية في غزة

500 جنيه|تحرك غريب في أسعار الذهب اليوم ومفاجأة في عيار 21

«فبركة فبركة».. فيديو يكشف زيف الدعاية الإسرائيلية حول تحرير «المجندة الحسناء»| «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

اﻟﻤﺰﻳﺪ