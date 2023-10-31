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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تعمير سيناء: التفاف الشعب بجميع طوائفه في أرض الفيروز رسالة قوية للعالم

تعمير سيناء
تعمير سيناء

قال المهندس ناجي إبراهيم، رئيس جهاز تعمير شمال وجنوب سيناء، إن رئيس مجلس الوزراء أكد أن سيناء في القلب من القيادة السياسية وكل المصريين وأن تنميتها أمن قومي، وذلك لحمايتها.

وأضاف "إبراهيم"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه جرى ضخ أكثر من 600 مليار جنيه منذ 2014 لتنميتها وتعميرها والمشروعات العملاقة التي تمت بها بداية من الأنفاق والكباري والمعديات والطرق.

وأكد أن مصر تبعث رسالة للعالم أجمع بأننا لن نفرط في ذرة رمال في أراضنا في سيناء، لتظل هي البوابة الشرقية بوابة الأمان لمصر، وتظل مصر في استقرار وأمن وزيادة في التنمية والاهتمام، والتفاف الشعب بجميع طوائفه في سيناء اليوم رسالة قوية للعالم أننا لن نفرط في شبر منها.

ولفت إلى أنه جرى وضع حجر الأساس لأكثر من تجمع سكاني في شمال سيناء، البالغ عددها 11 تجمعاً بواقع 6 في رفح و5 في الشيخ زويد، علما بأن التجمع يكون متكاملاً من المساكن والخدمات، والوحدات الصحية ومراكز الشباب والنوادي، والطرق والصرف الصحي.

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