قصواء الخلالي: سيناء أمن قومي شديد الأهمية لمصر وغير مقبول المساس بها

قالت الإعلامية قصواء الخلالي إنه على إثر القضية الفلسطينية وتفاقماتها هناك تحركات في محطيها على الأصعدة كلها خاصة المحيط المصري، لاسيما الموقف المصري وملف سيناء، الذي شهد رسالة شديدة الأهمية والدقة للعالم كله من سيناء.

وأضافت "الخلالي"، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، أن زيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجهت العديد من الرسائل تتمثل في هذا الجمع من التنفيذيين والوزراء وممثلي الحكومة المصرية وأهالي سيناء واتحاد قبائل سيناء ومختلف التيارات السياسية والإعلامية والفنانين والصحفيين وأصحاب

الرسائل الفكرية ومعارضين من التيارات كلها.

وأشارت قصواء الخلالي إلى أنه اُسْتُعْرِض اليوم كم كبير من المشروعات التنموية والصناعية وعلى الأصعدة كلها، وهذه كلها رسائل تؤكد أن الجميع متمسك بأرض سيناء ويرون أن سيناء مصرية وللمصريين، وأن منطقة سيناء أرض قومي.

وأوضحت قصواء الخلالي أن رسالة الدولة المصرية تؤكد وتدعم رسائل الرئيس السيسي والقيادة السياسية فيما يتعلق بسيناء، وكونها أمناً قومياً شديد الأهمية والخطورة وغير مقبول المساس به بأي شكل من الأشكال.