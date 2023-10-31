بيان عاجل من حماس على قرار بوليفيا بقطع علاقتها مع تل أبيب

أصدرت حركة المقاومة الفلسطينية حماس بيانا، تعقيبا على قرار دولة بوليفيا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، وجاء نص البيان: "نثمّن عالياً قطع بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع الكيان المحتل، ونجدّد دعوتنا لدولنا العربية والإسلامية المطبّعة بقطع كافة علاقاتها مع هذا الكيان المارق".

وقالت حماس: "نثمّن عالياً الموقف الشجاع لحكومة بوليفيا والتي قرّرت قطع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني المحتل في ضوء عدوانه الفاشي وجرائمه ومجازره البشعة بحق شعبنا في قطاع غزة، ونجدّد دعوتنا للدول العربية والإسلامية المطبّعة بقطع كافة علاقاتها مع هذا الكيان المارق، انتصاراً لقيم الإنسانية، ورفضاً لما يقترفه هذا الكيان المجرم بحق الأطفال والمدنيين العزّل".