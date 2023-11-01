مستشار وزير التموين الأسبق: حرب غزة لن تؤثر على أسعار الغذاء|فيديو

قال الدكتورنادر نورالدين،أستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة ومستشار وزير التموين الأسبق،إن الحرب فيغزة لن تؤثر اقتصاديًا على مصر،مؤكداً أن إسرائيل وغزة يعتمدون على مصر في استيراد الكثير من الأغذية وستوفر مصر ولن تزيد الأسعار.

البنك الدولي أكد على أن دخول جهات أخرى كحزب الله وإيران سيزيد من سعر برميل البترول

وأضاف نور الدين، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،أن إسرائيل تعتمد على مصر في استيراد الخضار المجمد بشكل كبير، كما أن غزة تعتمد على استيراد كميات كبيرة من المواد الغذائية، وحرب غزة هي من أثرت على عدم تنفيذ الحكومة لمبادرة تخفيض الأسعار والتي شملت السلع الاستراتيجية.

وأشارأستاذ الأراضي والمياه بكلية الزراعة ومستشار وزير التموين الأسبق إلى، أن اتساع نطاق الحرب في غزة ودخول إيران وحزب الله في هذه الحرب تمثل تهديد كبير على الاقتصاد وارتفاع الاسعار، مشددًا على أن البنك الدولي أكد على أن دخول جهات أخرى كحزب الله وإيران سيزيد من سعر برميل البترول بشكل كبير وسينعكس ذلك على زيادة في أسعار باقي السلع الأخرى.