وسط تصعيد العدوان على غزة..نتنياهو يجري مشاورات أمنية مع قادة جيش الاحتلال

أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجري مشاورات عسكرية مع كبار المسؤولين الأمنيين في مقر جيش الاحتلال في تل أبيب، حسبما ذكر مكتبه.

وحسب الصحيفة العبرية، فمن بين المشاركين رئيس الأركان هرتسي ليفي، ورئيس الموساد ديفيد بارنيا، ورئيس الشاباك رونين بار، ووزير الدفاع يوآف جالانت، وعضو مجلس الوزراء الحربي الوزير بيني جانتس.

ويأتي الاجتماع في الوقت الذي يصعد جيش الاحتلال من عدوانه على قطاع غزة.

وفي وقت سابق، اقتحمت قوات خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مخيم جنين بالضفة الغربية، وسط مقاومة من الفصائل الفلسطينية من داخل المخيم.

وبحسب ما نشرته الصحف الفلسطينية، فقد طالبت قوات الاحتلال أمين سر حركة فتح في جنين عطا أبو رميلة بتسليم نفسه عبر مكبرات الصوت، ولكنه لم يستسلم حتى الآن.

وتدور اشتباكات عنيفة مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال المقتحمة لمدينة جنين، وبالأخص في حي الجابريات بمدينة جنين، فيما أعلنت كتائب شهداء الأقصى - عش الدبابير- عن استهداف قوات الاحتلال في الجابريات، حيث يخوض مجاهدونا اشتباكات مباشرة مع قوات الاحتلال في منطقة الجابريات لفك الحصار عن القائد أمين سر حركة فتح عطا أبورميلة.