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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الهلال الأحمر الفلسطيني: فقدنا الاتصال بشكل كامل مع طواقمنا في غزة

غزة
غزة

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل لها، بأنّ الهلال الأحمر الفلسطيني، أعلن انقطاع الاتصال عن طواقمنا في قطاع غزة بشكل كامل.

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وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في وقت سابق، أنّها اضطرت إلى تقليص عدد سيارات الإسعاف بسبب نقص الوقود نتيجة فرض الاحتلال الإسرائيلي حصارا كاملا على قطاع غزة.

في سياق آخر، كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، عن حصيلة ضحايا الاعتداءات المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، منذ 7 أكتوبر الجاري، والتي ارتفعت إلى 8306 شهداء.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، ذكرت أنّ الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 56 جريمة حرب خلال الساعات الماضية، ما أسفر عن ارتقاء 302 شهيد غالبيتهم من النازحين إلى جنوب قطاع غزة، الذي يزعم الاحتلال الإسرائيلي أنّه آمن.

وأضافت أنّ الاحتلال الإسرائيلي تعمّد ارتكاب 881 مجزرة بحق العائلات، راح ضحيتها 6120 شهيدا منذ 7 أكتوبر الجاري، ولا يزال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض.

وأكدت في مؤتمر صحفي أنّها تلقت 1870 بلاغا عن مفقودين، منهم 1020 طفلا ما زالوا تحت الأنقاض.

غزة الاحتلال الاسرائيلي الهلال الأحمر الفلسطيني الصحة الفلسطينية القاهرة الإخبارية وزارة الصحة الفلسطينية

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