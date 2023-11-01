عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قوى عاملة النواب: زيارة رئيس الوزراء لسيناء تاريخية وجاءت في توقيت مناسب

النائبة سولاف درويش
النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

وصفت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والأمين العام للاتحاد العربي للعاملين والتامينأت والأعمال المالية، زيارة وكلمة المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى محافظة شمال سيناء ولقائه بالكتيبة 101 مع شيوخ وعواقل سيناء بالتاريخية والمهمة ، مؤكدة أنها جاءت فى توقيت مناسب للغاية خاصة أن الدكتور مصطفى مدبولي بعث برسائل حاسمة وشديدة اللهجة بأن مصر بأسرها مستعدة للتضحية بالغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على سيناء وأمنها واستقرارها واننا لن نقبل تصفية حسابات وتحقيق أهداف على حساب أمننا واستقرارنا.

 

وقالت درويش فى بيان لها أصدرته اليوم، إن الحكومة نجحت فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تشييد العديد من المشروعات القومية الكبرى والتنمية الشاملة والمستدامة والحقيقية على أرض سيناء الطاهرة والمقدسة مؤكدة أن المشروعات داخل شمال سيناء شملت كافة المجالات سواء ملف الطرق والكباري، وإنشاء المشروعات الصحية والإنتاجية التي ساهمت في دفع قاطرة البناء والتنمية وجعلت سيناء على خريطة مصر الإنتاجية.

 

وأكدت النائبة سولاف درويش أن سيناء بعد تنفيذ المشروعات القومية العملاقة ومشروعات البنية الاساسية بصفة عامة ومشروعات الطرق والمحاور والانفاق بصفة خاصة والتى تربط بين سيناء والوادى والدلتا أصبحت تمتلك العديد من الثروات الطبيعية والمقومات البشرية التي تؤهلها لتكون واحدة من اهم المناطق الواعدة اقتصادياً وصناعياً سياحياً وزراعياً على مستوى منطقة الشرق الاوسط باسرها موجهة التحية والتقدير لشيوخ القبائل والعواقل وأهالي سيناء لوقوفهم صفاً واحداً خلف القيادة السياسية الحكيمة وقواتنا المسلحة المصرية الباسلة ومع كافة الجهات المعنية لتطهير سيناء من الإرهاب والحفاظ على أمن سيناء وحدود مصر الشرقية مؤكداً أن سيناء لها مكانة خاصة فى قلوب وعقول كل المصريين.

النائبة سولاف درويش المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المواعيد اتغيرت رسميًا|الجدول الجديد لتخفيف الأحمال في كل المحافظات ومدة انقطاع الكهرباء

الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي.. إلى أين وصل سعر الأخضر؟

200 جنيه في يوم|الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة جنونية وعيار 21 مفاجأة

فيديو حفل المنصورية.. مذيعة وراقصة شهيرة وخمور وسط 2000 طالب

مصر تجدد الخط الأحمر المرسوم في 1968..سر زيارة رئيس الحكومة إلى سيناء

بث مباشر.. لحظة خروج فلسطينيين مزدوجي الجنسية من غزة عبر معبر رفح

تل أبيب من الداخل .. فرار وذُعر ووفيات وصواريخ لا تهدأ ومنازل تنهار.. فيديو

قبلها وداعبها.. صديق عمر والدها يتعدى على براءة فتاة صغيرة

ترشيحاتنا

بروتوكول جديد لتدريب شباب التعليم الفني وربطهم بسوق العمل.. غدا

مراسل «إكسترا نيوز»: قفزة كبيرة في دخول شاحنات المساعدات إلى غزة

إسرائيل إرهابية.. نجم أمريكى يتعرض للتشهير بسبب دعمه لفلسطين

عشرات الشهداء والجرحى.. الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة في جباليا

الصحة العالمية: نرحب باستقبال مصر لمصابي غزة

أخبار تهمك|مفاجأة عاجلة من الأرصاد.. سعر الدولار اليوم.. وتحرك جديد لـ الذهب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس منه.. فيروس خطير يستهدف الأطفال في فصل الشتاء

خطة جهنمية| ماذا فعل كولر لهزيمة صن داونز بأرض الفراعنة.. تفاصيل

5 عوامل خطيرة تزيد من الإصابة بمرض الصدفية.. احذرها 

اشتباك نادين الراسى مع شقيقها تنتهي بجلطة لوالدتهما وانهيار عصبى ومحضر بالشرطة

فيديو

الذهب يفاجئ الجميع| انخفاض في الأسعار.. وخبر سار بشأن عيار 21

طوربيد العاصف.. أبو عبيدة يكشف حجم خسائر إسرائيل البرية والبحرية

أنت تريد قتلنا.. دعنا نخرج |الأسرى الإسرائيليون يوجهون رسالة لنتنياهو.. شاهد

اشتباك نادين الراسى مع شقيقها تنتهي بجلطة لوالدتهما وانهيار عصبى ومحضر بالشرطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

اﻟﻤﺰﻳﺪ