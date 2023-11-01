قوى عاملة النواب: زيارة رئيس الوزراء لسيناء تاريخية وجاءت في توقيت مناسب

وصفت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والأمين العام للاتحاد العربي للعاملين والتامينأت والأعمال المالية، زيارة وكلمة المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى محافظة شمال سيناء ولقائه بالكتيبة 101 مع شيوخ وعواقل سيناء بالتاريخية والمهمة ، مؤكدة أنها جاءت فى توقيت مناسب للغاية خاصة أن الدكتور مصطفى مدبولي بعث برسائل حاسمة وشديدة اللهجة بأن مصر بأسرها مستعدة للتضحية بالغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على سيناء وأمنها واستقرارها واننا لن نقبل تصفية حسابات وتحقيق أهداف على حساب أمننا واستقرارنا.

وقالت درويش فى بيان لها أصدرته اليوم، إن الحكومة نجحت فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تشييد العديد من المشروعات القومية الكبرى والتنمية الشاملة والمستدامة والحقيقية على أرض سيناء الطاهرة والمقدسة مؤكدة أن المشروعات داخل شمال سيناء شملت كافة المجالات سواء ملف الطرق والكباري، وإنشاء المشروعات الصحية والإنتاجية التي ساهمت في دفع قاطرة البناء والتنمية وجعلت سيناء على خريطة مصر الإنتاجية.

وأكدت النائبة سولاف درويش أن سيناء بعد تنفيذ المشروعات القومية العملاقة ومشروعات البنية الاساسية بصفة عامة ومشروعات الطرق والمحاور والانفاق بصفة خاصة والتى تربط بين سيناء والوادى والدلتا أصبحت تمتلك العديد من الثروات الطبيعية والمقومات البشرية التي تؤهلها لتكون واحدة من اهم المناطق الواعدة اقتصادياً وصناعياً سياحياً وزراعياً على مستوى منطقة الشرق الاوسط باسرها موجهة التحية والتقدير لشيوخ القبائل والعواقل وأهالي سيناء لوقوفهم صفاً واحداً خلف القيادة السياسية الحكيمة وقواتنا المسلحة المصرية الباسلة ومع كافة الجهات المعنية لتطهير سيناء من الإرهاب والحفاظ على أمن سيناء وحدود مصر الشرقية مؤكداً أن سيناء لها مكانة خاصة فى قلوب وعقول كل المصريين.