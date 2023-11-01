صهوات الخيول في ساحة قصر الوطن بـ الإمارات لاستقبال ملك الأردن

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الامارات، اليوم الأربعاء، الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الذي يقوم بزيارة إلى دولة الإمارات.



وجرت لعبد الله الثاني مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكبه قصر الوطن في العاصمة أبوظبي.

و رافق موكبه ثلة من الفرسان على صهوات الخيول العربية في ساحة القصر، ثم اصطحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الملك عبد الله الثاني إلى منصة الشرف ، وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية، فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بالزيارة.

