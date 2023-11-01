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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحت حماية الاحتلال.. إقتحام مستوطنين إسرائيليين لباحات المسجد الأقصى

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بقيام  57 مستوطنا، اليوم الأربعاء، بإقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد مراسل وكالة أنباء فلسطين "وفا"، بإن المستعمرين اقتحموا المسجد من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى الرحمة.

وفي السياق ذاته، أغلقت شرطة الاحتلال باب المغاربة وشددت من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى.

وأفاد راديو صوت فلسطين بحدوث مجـ زرة جديدة في جباليا بعد مجـ زرة ضخمة أمس.

 

وذكر راديو صوت فلسطين أن عشرات الشهداء والجرحى ارتقوا في مجـ زرة ثانية خلال 24 ساعة جراء عدوان طائرات الاحتلال على مخيم جباليا شمال قطاع غزة.


واستشهد في جباليا أمس نحو 400 شهيد في غارات الاحتلال الصهيوني على المكان.


وصفت وكالة الأمم المتحدة المخصصة للاجئين الفلسطينيين الأونرا وقف إطلاق النار الإنساني الفوري بأنه "مسألة حياة أو موت بالنسبة للملايين"، وفق ما ذكرت صحيفة عبرية.

وقالت الأونروا إن "مستوى الدمار لم يسبق له مثيل، والمأساة الإنسانية التي تتكشف أمامنا لا تطاق".

 

وطالبت منظمة إنقاذ الطفولة بوقف فوري لإطلاق النار لإنقاذ حياة الأطفال والأهالي في غزة.
وعبرت المنظمة عن صدمتها بقولها "نشعر بالرعب بشكل من حجم الدمار" الذي لحق بغزة جراء الغارات الصهيونية الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين.

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