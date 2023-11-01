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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بـ قذائف هاون.. كتائب القسام تدك قوات الاحتلال المتوغلة في غزة

صدى البلد

قالت كتائب القسام اليوم الأربعاء، إنها تدك قوات العدو المتوغلة في محوري شمال غرب غزة وجنوب غزة بعشرات من قذائف الهاون.

وأضافت كتائب القسام، أنها قصفت مع سرايا القدس حشودا لقوات العدو غرب إيرز بقذائف هاون.

ويأتي ذلك في الوقت الذي توغلت فيه العديد من الدبابات الإسرائيلية إلي داخل قطاع غزة في محاولة لتنفيذ اجتياحها البري والقضاء على المقاومة الفلسطينية.

وذكرت وسائل إعلام الاحتلال بأنه قد ارتفع عدد قتلى جيشه إلى 14، فيما يقول بتكبد الكيان الصهيوني خسائر كبيرة هي الأكبر منذ عقود مع اندلاع طوفان الغضب 7 أكتوبر.
وسبق وأفاد إعلام الاحتلال بارتفاع عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا في العملية البرية في غزة إلى 13 جنديا.

واعترف الجيش الصهيوني، اليوم الأربعاء، بمقتل جنوده في حادثين منفصلين شمال قطاع غزة يوم  امس الثلاثاء.
يأتي ذلك فيما أفاد راديو صوت فلسطين بحدوث مجزرة جديدة في جباليا بعد مجزرة ضخمة امس.

وذكر راديو صوت فلسطين أن عشرات الشهداء والجرحى ارتقوا  في مجزرة ثانية خلال 24 ساعة جراء عدوان طائرات الاحتلال على مخيم جباليا شمال قطاع غزة .

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