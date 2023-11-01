بصاروخ مضاد للدروع.. ارتفاع حصيلة قتلى جنود الاحتلال في غزة إلى 17

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة القتلى من جنوده منذ أمس، الثلاثاء، في الحرب بقطاع غزة إلى 17 جنديًا.

وأقر جيش الاحتلال في وقت سابق من اليوم، بمقتل 9 من جنوده وإصابة 4 آخرين جراء قصف مصفحتهم بصاروخ مضاد للدروع شمال قطاع غزة .

وذكر جيش الكيان الصهيوني أنه تم قتل جنديين من لواء جفعاتي التابع للجيش الإسرائيلي خلال عمليات برية في غزة.

ومنذ وقت قليل، أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطنية “حماس”، تدمير قوة راجلة إسرائيلية غرب معبر إيرز وقتل 3 جنود.

وقالت كتائب القسام، في بيان: "باغتنا قوة راجلة صهيونية غرب إيرز من خلف الخطوط وأجهزنا على 3 جنود من مسافة صفر".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام، تدمير 4 آليات إسرائيلية، والإجهاز على قوة راجلة متمركزة داخل أحد المباني في بيت حانون بقطاع غزة.

وكان قائد ميداني في كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، قال إن دبابات الاحتلال الإسرائيلي تفشل في تقدمها على المحاور التي توغلت فيها؛ بسبب المقاومة الشرسة.