تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة «ازرع» بمركز الخارجة في الوادي الجديد

أكد جابر عبد الخالق، مدير الإدارة الزراعية بمركز الخارجة في الوادى الجديد، أنه يتم تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة "ازرع"، لتقديم الدعم بأصناف تقاوى قمح جيدة للمزارعين.

وقال عبد الخالق إنه سيتم توفير دعم بـ 2 شيكارة قمح للفدان الواحد، بجانب دعم لصغار المزارعين 50% في أسعار كميات التقاوى، لزراعة مساحات من القمح من نصف فدان وبحد أقصى فدان ونصف الفدان، بأصناف سخا 95، جيزة 171، ومصر 1.



وأضاف أنه سيتم تقديم دعم لكبار المزارعين بـ10 شكاير تقاوى، وتخفيض 40% في أسعار كميات التقاوى من 2 فدان وبحد أقصى 5 أفدنة، للأصناف الآتية سخا 95، جيزة 171، ومصر 1.

وأشار إلى متابعة زراعات محصول القمح من بدء الزراعة حتى الحصاد في ظل أهمية المحصول الاستراتيجي والتوسعات المستمرة في مساحات القمح التى تشهدها المحافظة.

على صعيد آخر، أكد جهاد متولى، رئيس مركز الخارجة بالوادي الجديد، أنه تم تشكيل لجنة من الوحدة المحلية برئاسة أحمد صدقي، مساعد رئيس المركز، لتحصيل مستحقات الدولة بمدينة الخارجة وحصر جميع المتأخرات المستحقة للدولة من أصحاب المحال التجارية والتى تقاعس أصحابها عن السداد.

وقال إنه على أصحاب المحال سداد المبالغ المستحقة عليهم حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة القانونية.

في سياق متصل، أعلن متولى استمرار إزالة التعديات من أراضي الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وأصحاب التعدي حرصا على الصالح العام وحماية أراضى الدولة.

من جانبه، أعلن سلامة على محمد، رئيس مركز ومدينة بلاط، أنه تم شن حملة إزالة تعديات على أراضى الدولة بقرية عين عيش وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحماية أراضي الدولة، مشيرا إلى استمرار حملات الإزالة بجميع قرى المركز لضمان حماية أملاك الدولة.