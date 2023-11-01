أهم أطباق السفرة العراقية..طريقة عمل تبسي الباذنجان

طبق تبسي الباذنجان هو أكلة عراقية الأصل من التراث القديم ،ويعد طبق تبسي الباذنجان من أهم أنواع المأكولات التي تتواجد في السفرة العراقية. تطبخ هذه الأكلة بالأخص في فصل الشتاء وذلك لاحتوائها على أنواع متعددة من الخضروات التي تمد الجسم بالطاقة.وفيما يلي خطوات عمل التبسي العراقي

طريقة عمل التبسي الباذنجان العراقي



المقادير

‏- 2 باذنجان مقطع شرائح و مقلي

‏- 2 بطاطس مقطعة شرائح و مقلية

‏- 2 فلفل اخضر مقطع شرائح و مقلي

‏- 4 طماطم مقطعة شرائح و مقلية

‏- 2 بصل مقطع شرائح و مقلي

‏- 2 كوب لحم مفروم مقلي مع بصل و ثوم

‏- 1/2 1 عصير طماطم

‏- 4 معلقة كبيرة صلصة طماطم

‏- 1/2 كوب ماء

‏- 1 معلقة صغيرة ملح

‏- 1/2 معلقة صغيرة فلفل اسود

‏- 2 فلفل حار مقلي

طريقة التحضير:

في قالب نرتب شرائح البطاطس ثم شرائح الباذنجان ثم الفلفل ثم الطماطم ثم البصل والفلفل الحار ثم اللحم المفروم.

نذيب صلصة الطماطم في عصير الطماطم والماء مع ملح وفلفل ونسكبهم فوق القالب نغطيها بورق الفويل وندخلها الفرن الحامي لمدة 45 دقيقة.

تخرج من الفرن وتقدم مع الأرز المفلفل.