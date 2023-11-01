عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أهم أطباق السفرة العراقية..طريقة عمل تبسي الباذنجان

باذنجان باللحمه المفرومه
باذنجان باللحمه المفرومه

طبق تبسي الباذنجان هو أكلة عراقية الأصل من التراث القديم ،ويعد طبق تبسي الباذنجان من أهم أنواع المأكولات التي تتواجد في السفرة العراقية. تطبخ هذه الأكلة بالأخص في فصل الشتاء وذلك لاحتوائها على أنواع متعددة من الخضروات التي تمد الجسم بالطاقة.وفيما يلي خطوات عمل التبسي العراقي

 

طريقة عمل التبسي الباذنجان العراقي


المقادير
‏-  2 باذنجان مقطع شرائح و مقلي
‏-  2 بطاطس مقطعة شرائح و مقلية
‏-  2 فلفل اخضر مقطع شرائح و مقلي
‏-  4 طماطم مقطعة شرائح و مقلية
‏-  2 بصل مقطع شرائح و مقلي
‏-  2 كوب لحم مفروم مقلي مع بصل و ثوم
‏-  1/2 1 عصير طماطم
‏-  4 معلقة كبيرة صلصة طماطم
‏-  1/2 كوب ماء
‏-  1 معلقة صغيرة ملح
‏-  1/2 معلقة صغيرة فلفل اسود
‏-  2 فلفل حار مقلي

طريقة التحضير:

في قالب نرتب شرائح البطاطس ثم شرائح الباذنجان ثم الفلفل ثم الطماطم ثم البصل والفلفل الحار ثم اللحم المفروم.

نذيب صلصة الطماطم في عصير الطماطم والماء مع ملح وفلفل ونسكبهم فوق القالب نغطيها بورق الفويل وندخلها الفرن الحامي لمدة 45 دقيقة.
تخرج من الفرن وتقدم مع الأرز المفلفل.

باذنجان باللحمه المفرومه باذنجان لحمة مفرومة تبسي الباذنجان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة تطلب الخلع: بيخوني وبيعايرني بغلطتي معاه زمان

لتخفيف الأعباء.. الرئيس السيسى يوقّع قانون تعديل "الضريبة على الدخل"

بأوامر من القائد العام .. إجراءات عاجلة في أحد الجيوش العربية

وفاة الفنانة الكويتية جواهر بعد صراع مع مرض السرطان

انخفاض يضرب سوق الذهب الآن في مصر وعيار 21 مفاجأة

متهم ببيع آثار مصرية بقيمة 3 مليارات جنيه..القبض على تاجر شهير|تفاصيل

المقاطعة عملتها| انهيار شركات عالمية داعمة للاحتلال.. والمنتجات المصرية تكتسح السوق

إشارة بذيئة تهدده بالرحيل| أزمة طارق حامد مع محمد شريف تقربه من العودة إلى الزمالك.. فرصة للقلعة البيضاء

موضوعات متعلقة

وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.. النظام الغذائي النباتي للأطفال يسبب أمراضا خطيرة

لمتبعي الريجيم.. طريقة عمل تشيز كيك دايت بالفراولة

بعد اعلان مي عز الدين عن مرض والدتها..تعرف علي تفاصيل المرض

يصيب 14% من النساء.. علامات تدل على الإصابة بسرطان الرحم

احذرها.. أخطاء شائعة تؤدي إلى الإصابة بجرثومة المعدة

من المطبخ السعودي.. طريقة عمل لفائف البرجر بالجبنة

احترس ..أطعمة شائعة مسببة للسرطان.. اعرفها

أشهى المقبلات.. طريقة عمل سمبوسة الجبن بالبسطرمة

ترشيحاتنا

مواعيد قطع الكهرباء الجديدة

الدوري الأفريقي.. الأهلي يهدر ركلة جزاء أمام صن داونز بأقدام معلول

وقف النار ليس الحل.. البيت الأبيض: لا ندعم توطينًا دائمًا لسكان غزة خارج القطاع

إزالة تمثال كليوباترا الأيقوني في قصر قيصر بـ لاس فيجاس.. ما السبب؟

الخارجية الأمريكية: نتوقع إجلاء المزيد من مواطنينا من قطاع غزة

إسرائيل إرهابية .. نجم أمريكي يتعرض للتشهير بسبب دعمه لـ فلسطين «فيديوجراف»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قمر.. رضوى الشربيني تشعل السوشيال ميديا من جديد

تبحث عن قطرة ماء.. انتشار فيديو مأساوي لطفلة في غزة

لحظة بلحظة| مباراة الأهلي وصن داونز بنهائي الدوري الإفريقي.. وقناة مفتوحة تعرض

مفاجآت صادمة بقضية حفل المنصورية| قصة تورط راقصة وشاعرة ومذيعة شهيرة وفيديوهات مثيرة

فيديو

إسرائيل إرهابية .. نجم أمريكي يتعرض للتشهير بسبب دعمه لـ فلسطين «فيديوجراف»

خناقة انتهت في القسم.. نادين الراسي تتعرض للضرب من شقيقها الأصغر

إسرائيل تعترف: جيشنا تلقى ضربة قاسية في غزة | ماذا حدث ؟

قبل قرار المركزي.. أعلى 3 شهادات استثمار في البنوك الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

اﻟﻤﺰﻳﺪ