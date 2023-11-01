جامعة حلوان: نسعى لتوفير الرعاية الشاملة للباحثين

أعلنت جامعة حلوان، مواصلة جهودها لتطوير الجامعة بكل قطاعاتها لرفع التصنيف الدولي لها ولتطوير المنظومة التعليمية ومواكبة تطورات التحول الرقمي ولجعل خريجيها مواكبين لمتطلبات سوق العمل و متطلبات العصر .

و كشف الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا أن البحث العلمي ليس مجرد وسيلة للنشر، بل هو أداة قوية لخدمة الدولة وتحقيق التنمية المستدامة، ولذلك سنعمل على توفير الدعم اللازم والرعاية الشاملة لباحثينا، وتهيئة البيئة المناسبة للابتكار والتفوق العلمي، و وتوفير الدعم اللازم للباحثين بكافة المجالات و دفعم نحو الابتكار .

و تابع نائب رئيس جامعة حلوان ان ذالك التطوير عن طريق دعم قطاع البحث العلمي بالجامعة، والنهوض به لتحقيق التطور التكنولوجي ورفع تصنيف الجامعة الدولي و العمل علي ربط البحث العلمي بالصناعات المحلية تحقيقا للتنمية .



و قد نجحت جامعة حلوان أن تظهر في خمس تخصصات مختلفة في تصنيف تايمز العالمي "World University Rankings 2024 by subject" حيث احتلت الجامعة فئة 800-601 دوليا، فى تخصص العلوم الصحية والمرتبة السابعة محليا.

وفى تخصص علوم الحياة، جاءت جامعة حلوان في 800-601 دوليا، وفي المرتبة العاشرة محليا، وفى تخصص الهندسة احتلت الجامعة فئة 1001 دوليا، والمرتبة الـ ٢٥ محليا، كما جاءت الجامعة في الفئة 1000-801 دوليا، في تخصص العلوم الفيزيائية والمرتبة الـ ٢١ محليا، وفي تخصص علوم الكمبيوتر، احتلت جامعة حلوان الفئة 601-800 دوليا، وفي المرتبة السابعة محليا.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على أن الجامعة تخطو خطوات كبيرة وملموسة نحو التواجد في التصنيفات العالمية وتحقيق رؤية جديدة للعمل الأكاديمي الذي يتماشى مع المتطلبات العالمية، مشيرا إلى أن الجامعة تعمل على دعم وتحفيز الباحثين في كافة القطاعات، ويأتي هذا التقدم في إطار الإستراتيجية التي انتهجتها الجامعة لإظهار دورها العلمي والبحثي.



وأوضح الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن الجامعة تحتوى على قامات علمية كبيرة َوفريدة، بجانب احتوائها على تخصصات علمية نادرة، بما يجعل جامعة حلوان مميزة في مجال البحث العلمي، وتسعى دائما أن تكون في صدارة التصنيفات العالمية، وتعمل على دعم الباحثين.

و قد وقعت جامعة حلوان ومعهد بحوث البترول المصري، بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى تعزيز التعاون البحثي والتطبيقي بين المؤسستين، وتبادل الخبرات واستخدام الإمكانيات المتاحة لدى الطرفين من معامل ومراكز بحثية، إلى جانب التعاون في مجال نقل وتسويق التكنولوجيا ودعم ريادة الأعمال من خلال الحاضنات التكنولوجية بالجامعة.

ووقع البروتوكول عن جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وعن معهد بحوث البترول الدكتور محمود رمزي القائم بأعمال مدير المعهد، بحضور نواب رئيس جامعة حلوان وعدد من قيادات المؤسستين.

وأكد الدكتور السيد قنديل أن التعاون مع معهد بحوث البترول سيسهم في تعزيز البحث العلمي بالجامعة واستحداث تخصصات بحثية جديدة ذات عائد اقتصادي واجتماعي.

كما أشار رئيس جامعة حلوان إلي أن الجامعة تُعد مؤسسة علمية رائدة في مجالات التكنولوجيا والفنون، وتمتلك قدرات بحثية وتكنولوجية متميزة بالإضافة إلى كوادر بشرية مؤهلة علميًا وبحثيًا.



وأضاف أن جامعة حلوان تُعتبر مؤسسة تعليمية وبحثية متميزة وفقًا لمعايير الجودة العالمية في مجالي التربية والعلوم، حيث تسعى الجامعة باستمرار لتقديم برامج أكاديمية عالية الجودة تتوافق مع المعايير المحلية والعالمية، بهدف إعداد خريج متميز قادر على المنافسة والابتكار، وتلبية احتياجات المجتمع والمساهمة في تطوره.

في حين أشار الدكتور محمود رمزي إلى أن التعاون مع جامعة حلوان سيوفر فرصاً للباحثين لتطبيق أبحاثهم واستثمار نتائجها عمليًا.

كما أوضح الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث حرص قطاع الدراسات العليا لإتمام هذا البروتوكول الذي يركز على توفير فرص تدريبية وعملية للطلاب بكليات العلوم والهندسة والتكنولوجيا، للاستفادة من الإمكانيات المتوفرة بمراكز ومعامل معهد بحوث البترول، كما يهدف البروتوكول إلى دعم المشروعات الريادية الناشئة من خلال حاضنات جامعة حلوان، وتسويق الابتكارات والأبحاث التطبيقية، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.