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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين : انتظام صرف سلع شهر نوفمبر بجميع المحافظات

صدى البلد

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، انتظام عمليات صرف السلع التموينية لشهر نوفمبر والتي بدأت اليوم عبر 40 ألف منفذ علي مستوى الجمهورية لصالح 64 مليون مواطن، حيث يتم توفير 31 صنفاً بقيمة تصل لأكثر من 3 مليارات جنيه شهرياً بما يقرب من 37 مليار جنيه سنويا.

وأكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية توافر كافة السلع الأساسية بمخزونات كبيرة تصل لأكثر من 6 اشهر، لافتاً إلي أن هناك توجيهات مستمرة مع شركات الجملة ( العامة والمصرية) لضمان استمرار احتياجات المواطنين من السلع المدعمة بالمنافذ. عبر المخازن الـ 1500 على مستوى الجمهورية.

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وأشار  الوزير إلي استمرار جهود الوزارة في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي لتلبية احتياجات المواطنين سواء من الأصناف المدعمة او الحرة ، فضلا عن تسيير حملات يومية علي المنافذ للتأكد من توافر السلع.


وأوضح الوزير أن نظام صرف السلع التموينية لصالح بدالي التموين وفروع مشروع جمعتي سيكون بالصنف المحدد مسبقاً والذي تم تطبيقه في عدد من المحافظات، وجار تطبيقه في باقي المحافظات تباعاً.

وكشف المصليحي عن مساهمة النظام الجديد في حوكمة صرف السلع التموينية للمواطنين على بطاقة الدعم ومعرفة الأرصدة بالمخازن، مؤكداً ان نظام صرف الاستعاضات للمنافذ سوف يكون الكترونياً.

من جانبه قال اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، أن الشركة تقوم بالكشف اليومي على جودة السلع المطروحة بالمنظومة التموينية من خلال مركز تطوير وسلامة الغذاء الذي تم انشائه لهذا الغرض.

ولفت إلي تجهيز المركز بأحدث الأجهزة وفقاً المقاييس العالمية، بالإضافة إلي الاستعانة بالخبرات الكبيرة في هذا المجال

فيما أكد هشام الدجوي رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية في الغرفة التجارية في الجيزة، انتظام منظومة الصرف الإلكترونية للسلع المدعمة.

وأضاف الدجوى خلال جولة تفقدية على صرف المقررات التموينية لشهر نوفمبر الجاري في المنافذ بمحافظة الجيزة، أن اسعار السلع التموينية ثابتة ولم تشهد أي تغيير، إضافة إلي ثبات الكميات المطروحة بالمنافذ سواء بقالي التموين أو منافذ جمعيتي.

ونوه إلي صرف الاستعاضة الاولي بواقع 25% من كميات المقررات التموينية لشهر نوفمبر الجاري، وجاري استلام باقي الاستعاضات تباعاً، مؤكدًا أن الامن الغذائي مستقر بنسبة 100%، كما أن المخزون الاستراتيجي يكفي لمدة أكثر من 6 أشهر.

وأوضح رئيس شعبة البقالة والمواد الغذائية بالغرفة التجارية في الجيزة، أن البطاقة التموينية المقيد عليها 4 أفراد تحصل على 4 كيلو و4 زيت وباقي المبلغ مكرونة، اضافة الي سلع مجانية مقابل فارق نقاط الخبز المدعم.

ولفت الدجوي إلي أن مبادرة تخفيضات السلع الغذائية مازالت مستمرة ولم تتوقف، كاشفَا انه من المنتظر دخول المحال الصغيرة والمتوسطة بتلك المبادرة، كما أن عدد كبير من السلاسل التجارية الكبري مشاركة في مبادرة السلع الغذائية

بدوره قال مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين ، رمضان الشحات ، أن الدولة نجحت مؤخراً في تطبيق  منظومة خفض الاسعار تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وذلك بمشاركة واسعة من السلاسل التجارية و منافذ القطاع الخاص وكذلك المجمعات الاستهلاكية.

وأوضح أن الدولة ممثلة في وزارة التموين تواصل جهودها لتوفير جميع أنواع السلع المدعمة المدرجة ضمن منظومة السلع التموينية، إضافة إلي سلع فارق نقاط الخبز التي تصرف بالمجان لصالح 64 مليون مواطن من أصحاب البطاقات، ما زاد من القوة الشرائية للمواطنين.
 

أحتياجات المواطن التموين والتجارة الدكتور علي المصيلحي الشركة القابضة للصناعات السلع المدعمه السلع التموينية

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