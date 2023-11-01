عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

نائب رئيس البورصة تشارك في مؤتمر الشركات العائلية الذي نظمه المركز المصري للتحكيم الاختياري

صدى البلد

شاركت هبة الصيرفي – نائب رئيس البورصة المصرية في فعاليات مؤتمر "الشركات العائلية: فرص التوسع والاستمرار"، والذي نظمه "المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية" يوم الثلاثاء، الموافق 31-أكتوبر-2023.

وقد شاركت نائب رئيس البورصة في الجلسة النقاشية الثانية بعنوان "هيكلة وحوكمة الشركات العائلية" حيث أوضحت أهمية هيكلة الشركات العائلية التي تطمح في التوسع والنمو بطريقة احترافية وبمنهجية عمل قائمة على اختيار الأكفأ، سواء عند التعيين أو التصعيد، وكذلك مؤسسية عملية اتخاذ القرار. كما أكدت على ضرورة الالتزام بمبادئ وقواعد الحوكمة لما لذلك من مردود إيجابي على زيادة فرص التمويل ونمو الشركات وتعظيم ربحيتها واستمراريتها على المدى الطويل. وقالت الصيرفي: "لا بد للشركات العائلية من النظر إلى قواعد الحوكمة كعامل مساعد على التوسع والنمو وعنصر داعم لاستمراريتها، وليس كعبء إداري أو تنظيمي أو مالي." 

كما أشارت الصيرفي إلى أهمية هيكلة الشركات التي ترغب في القيد مع تطبيقها للممارسات الرشيدة في الإدارة، بما في ذلك الحوكمة والإفصاح، لما لذلك من أهمية في ضبط وتطوير أدائها المالي والتشغيلي وإنعكاس ذلك على تحسن مؤشرات الأداء. وأضافت: الإلتزام بقواعد الإفصاح والشفافية يساعد الشركات المقيدة على بناء الثقة مع المستثمرين الحاليين والمرتقبين لما فيه صالح الشركات. 

كما أشادت هبة الصيرفي – نائب رئيس البورصة بالدور الفعال الذي يقوم به "المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية" في حل الخلافات بعيدا عن ساحات التقاضي وبمنهجية توفر الوقت والمجهود والمال وتتناسب مع طبيعة عمل مجتمع الأعمال وأيضا بيئة العمل في الشركات العائلية.


 

البورصة البورصة المصرية الشركات العائلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة تطلب الخلع: بيخوني وبيعايرني بغلطتي معاه زمان

لتخفيف الأعباء.. الرئيس السيسى يوقّع قانون تعديل "الضريبة على الدخل"

بأوامر من القائد العام .. إجراءات عاجلة في أحد الجيوش العربية

وفاة الفنانة الكويتية جواهر بعد صراع مع مرض السرطان

متهم ببيع آثار مصرية بقيمة 3 مليارات جنيه..القبض على تاجر شهير|تفاصيل

انخفاض يضرب سوق الذهب الآن في مصر وعيار 21 مفاجأة

إشارة بذيئة تهدده بالرحيل| أزمة طارق حامد مع محمد شريف تقربه من العودة إلى الزمالك.. فرصة للقلعة البيضاء

المقاطعة عملتها| انهيار شركات عالمية داعمة للاحتلال.. والمنتجات المصرية تكتسح السوق

موضوعات متعلقة

تراجع مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم الأربعاء

خلال مؤتمر لها| أحمد الشيخ يبحث فرص قيد الشركات العائلية في البورصة

البورصة تواصل الصعود بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

السلع التموينية تطرح مناقصة بـ1000 طن زيت خام محلي.. تفاصيل

تراجع مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء

تراجع مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

وقف النار ليس الحل.. البيت الأبيض: لا ندعم توطينًا دائمًا لسكان غزة خارج القطاع

إزالة تمثال كليوباترا الأيقوني في قصر قيصر بـ لاس فيجاس.. ما السبب؟

الخارجية الأمريكية: نتوقع إجلاء المزيد من مواطنينا من قطاع غزة

إسرائيل إرهابية .. نجم أمريكي يتعرض للتشهير بسبب دعمه لـ فلسطين «فيديوجراف»

بنتاجون: نقدم فقط المشورة للجيش الإسرائيلي.. ولا ننخرط في الهجوم البري

بينهم أطفال.. الصحة: نقل 46 مصابا فلسطينيا لمستشفيات شمال سيناء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قمر.. رضوى الشربيني تشعل السوشيال ميديا من جديد

تبحث عن قطرة ماء.. انتشار فيديو مأساوي لطفلة في غزة

لحظة بلحظة| مباراة الأهلي وصن داونز بنهائي الدوري الإفريقي.. وقناة مفتوحة تعرض

مفاجآت صادمة بقضية حفل المنصورية| قصة تورط راقصة وشاعرة ومذيعة شهيرة وفيديوهات مثيرة

فيديو

خناقة انتهت في القسم.. نادين الراسي تتعرض للضرب من شقيقها الأصغر

إسرائيل تعترف: جيشنا تلقى ضربة قاسية في غزة | ماذا حدث ؟

قبل قرار المركزي.. أعلى 3 شهادات استثمار في البنوك الآن

عالم الزلازل الهولندي يشعل عاصفة من الجدل والتخوفات: غزة ستزول «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: شيخ العرب والظاهر بيبرس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لسنا بخير.. ولكن

غادة جابر

غادة جابر تكتب: بيوت السويس يا بيوت مدينتي

هند عصام

هند عصام تكتب: فلسطين أرض برائحة الشهداء

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : نصر أكتوبر ملهم لطوفان الأقصى

اﻟﻤﺰﻳﺪ