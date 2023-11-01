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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المواد الغذائية: وفرة بالسلع التموينية.. ونشارك في مبادرة خفض الأسعار

صدى البلد

قال هشام الدجوى، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، إنه لا توجد أي تغييرات سعرية فى حصة نوفمبر التموينية، موضحا أن اسعار السلع التموينية كالآتي:

سعر كيلو الأرز  ١٢.٦ جنيه وزجاجة الزيت ٣٠ جنيها للكيلو والمكرونة ٦.٥ جنيه للعبوة زنة ٤٠٠ جرام، بالإضافة الى السلع الحرة التى يتم صرفها ضمن سلع فارق نقاط الخبز، مشيرا الى بدء الصرف لاصحاب البطاقات من أول يوم بالشهر الساعة ٩ صباحا.

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وأوضح الدجوى أن اليوم الأربعاء هو اليوم الأول لصرف السلع التموينية عن شهر نوفمبر دون اي مشاكل، مشيرا الى مشاركة بقالي التموين فى مبادرة تخفيض الأسعار التى أعلن عنها رئيس الوزراء ، من خلال مجموعة من السلع منها المكرونة حيث يتم طرحها بأسعار مخفضة ضمن سلع نقاط الخبز .

وأضاف ان كل تاجر يحاول المشاركة فى المبادرة سواء بطرح المجموعات السلعية السبع المدرجة فى المبادرة أو بعض السلع بهدف تخفيف العبء على المواطنين أصحاب البطاقات.

وتابع ان كل بقال بالتموين يحاول تلبية احتياجات أهالي المنطقة التابع لها، فالبعض يستهلك كميات كبيرة من زيت الذرة والبعض يحتاج كميات اكبر من زيت عباد الشمس ، مؤكدا أن السلع التموينية الأساسية السكر والارز والزيت متواجدة دون نقص.

أصحاب البطاقات أسعار السلع التموينية اسعار السلع الأرز والزيت السلع التموينية السكر والأرز المجموعات السلعية

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