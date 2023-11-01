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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تنتقد كولومبيا وتشيلي بعد سحب سفيريهما

علم إسرائيل
علم إسرائيل

وجهت وزارة الخارجية الإسرائيلية انتقادًا لقيام كل من كولومبيا وتشيلي باستدعاء سفيريهما احتجاجا على عدوان الكيان الصهيوني على غزة.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ليئور حيات: "إن مواطني كولومبيا وتشيلي ودول أخرى في أمريكا اللاتينية هم أيضًا من بين ضحايا هجوم 7 أكتوبر".

وزعم "أن إسرائيل تخوض حربًا فُرضت عليها؛ حرب ضد منظمة تستخدم مواطني قطاع غزة كدروع بشرية”.

وتابع أن الاحتلال يدعو كولومبيا وتشيلي إلى الإدانة الصريحة لحركة حماس، متوقعة أن كلا البلدين يدعمان حق إسرائيل في حماية مواطنيها، والدعوة إلى الإفراج الفوري عن جميع المختطفين.

وفي وقت سابق، استدعت كل من كولومبيا وتشيلي سفيريهما لدى إسرائيل، واتهمتها بارتكاب "مذابح" وانتهاك حقوق الإنسان.

وأعلن الرئيس جابرييل بوريتش أنه اتصل بالسفير التشيلي لدى إسرائيل، خورخي كارفاخال، لإجراء مشاورات في سانتياجو حول الهجمات التي تشنها تل أبيب على المدنيين في غزة.

وأشار إلى أنه "نظرا للانتهاكات غير المقبولة للقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، فقد قررنا كحكومة تشيلي استدعاء سفير تشيلي خورخي كارفاخال، إلى سانتياجو للتشاور".

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