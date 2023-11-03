صلاح وكهربا وعبدالمنعم| نجوم الأهلي يتصدرون قائمة المرشحين لأفضل لاعب في إفريقيا.. والزمالك “لم يحضر”

في خبر مثير لمحبي كرة القدم ومتابعيها، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن قائمة اللاعبين المرشحين للقب أفضل لاعب أفريقي لعام 2023. ويتميز هذا الحدث بأهميته الكبيرة والتشويق الذي يحمله، حيث يُنظم حفل جوائز الأفضل لهذا العام يوم 11 ديسمبر في مدينة مراكش بالمغرب. وفي هذا التقرير، سنستعرض لكم قائمة المرشحين الكاملة ونقدم توقعاتنا بشأن التصنيف واللاعب الذي قد يتوج بلقب أفضل لاعب أفريقي لعام 2023.

