ظهور أول قطار كهربائي سريع فى مصر.. ونواب : نقلة حضارية ‏كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي

نواب البرلمان عن القطار الكهربائي السريع:

نقلة حضارية في وسائل النقل ‏الجماعي الصديقة للبيئة

نتجه نحو المواصلات العالمية ودعم لحركة السياحة

يخفض زمن الرحلات ويساهم فى تسهيل حركة نقل السياح

يربط بين جميع محافظات مصر لنقل الركاب والبضائع



قال عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إن القطار الكهربائي السريع من أبرز المشاريع التي تضمن التنمية الشاملة فى مصر والذى جاءت بناءا على توجيهات القيادة السياسية لتحقيق نقلة جديدة نحو المواصلات العالمية فضلا عن توفر استهلاك الوقود، ‏‏وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع ‏الرئيسية، ‏وتجذب الركاب لاستخدامها ‏بدلاً من السيارات الخاصة لتقليل استهلاك الوقود والمحروقات.

فى البداية، قال محمد المنزلاوى عضو مجلس الشيوخ، القطار الكهربائي السريع نقلة حضارية وجديدة لدخول مصر فى عصر وسائل النقل والمواصلات العالمية.

يربط بين جميع محافظات مصر لنقل الركاب والبضائع

وأضاف “المنزلاوي” لـ"صدى البلد"، أن القطار السريع يربط بين جميع محافظات مصر لنقل الركاب والبضائع، ويعتبر من وسائل النقل الآمنة والمنفصلة تمامًا عن المحاور المرورية القائمة بالمدن، لذلك يتخذ أقصر الطرق ليختصر المسافة بين جميع المحافظات، حتى أنه جعل المسافة بين شمال مصر وجنوبها لا تتجاوز خمسة ساعات.



وأشار عضو مجلس الشيوخ، الى أن القطار السريع يتميز ايضا بسعة نقل أعلى مما يقلل الأزدحام المروري ويحقق أمان أعلى للركاب وتأثير أفضل على البيئة ويساعد على التنمية الاقتصادية ويعزز البنية التحتية للمنطقة فضلا عن تنمية حركة السياحة بين البحر الأحمر (الغردقة) وجنوب الصعيد.

أكد محمد زين الدين عضو مجلس النواب، علي أهمية القطار الكهربائي السريع في تحقيق مكاسب اقتصادية كبرى وتشجيع الاستثمار وتسهيل حركة النقل للسياح خلال تنقلهم من محافظات مصر المختلفة.

تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات

وأضاف “زين الدين” لـ"صدى البلد"، أن القطار السريع يساهم بشكل كبير فى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات لأكثر من نصف الوقت الذى يستغرقه المواطن حاليا سواء عبر شبكة القطارات القديمة أو عبر الطرق الحالية الرابطة بين المحافظات.

كما أوضح عضو مجلس النواب أن القطار السريع يتميز بقدرته على العمل لمسافات طويلة حيث تصل سرعته إلى 250 كم/ساعة، لذا تم إنشاؤه للربط بين جميع محافظات مصر لنقل الركاب والبضائع، ويعتبر من وسائل النقل الآمنة والمنفصلة تمامًا عن المحاور المرورية القائمة بالمدن، لذلك يتخذ أقصر الطرق ليختصر المسافة بين جميع المحافظات، حتى أنه جعل المسافة بين شمال مصر وجنوبها لا تتجاوز خمسة ساعات.

وقال عمرو عكاشة عضو مجلس النواب، إن مشروع القطار الكهربائي السريع نقلة كبيرة فى مجال النقل العام ومن أبرز واهم المشاريع القومية فى مجال النقل لربط إقليم القاهرة الكبرى بالمدن الجديدة.

نقلة حضارية ‏كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي

وقال عكاشة لـ"صدي البلد"، إن مشروع القطار السريع يمثل نقلة حضارية ‏كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي، التى تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة ‏وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، ‏‏وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع ‏الرئيسية، ‏وتجذب الركاب لاستخدامها ‏بدلاً من السيارات الخاصة لتقليل استهلاك الوقود والمحروقات.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القطار سيربط مدن ومحافظات مصر ببعضها، موضحا أن مشروع القطار الكهربائي نموذج مصغر للقطار السريع، حيث ربط تجمعات شرق القاهرة مع بعضهم البعض والعاصمة الإدارية الجديدة مع مناطق عدلي منصور والسلام والعاشر من رمضان وهذا يعظم من سهولة الوصول للمدن الجديدة، وهذا سيكون له مردود على تشجيع الناس على العيش والاستثمار في المدن الجديدة.

وجدير بالذكر أن شركة سيمنز الألمانية كشفت عن صور القطار الكهربائي السريع لأول مرة قبل عرضة في معرض النقل الذكى في دورته الخامسة بالقاهرة.

وقالت مجموعة سيمنز الألمانية للتكنولوجيا التي تتخذ من ميونخ مقرا لها، إن مصر وقعت عقدا مع وحدتها لصناعات السكك الحديدية وشركائها في كونسورتيوم.

وأضافت سيمنز أن الاتفاق بين الهيئة القومية للأنفاق في مصر وتحالف من شركة سيمنز موبيلتي وأوراسكوم كونستراكشون والمقاولون العرب، سيُنشأ بموجبه سادس أكبر نظام للسكك الحديدية عالية السرعة في العالم.



من جانبها كشفت وزارة النقل أنها ستعرض لأول مرة القطار الكهربائي السريع، خلال معرض TransMEA 2023.

وقالت الوزارة إن المعرض سيشهد اصطفافا بالساحة الخارجية لمشروعات الجر الكهربائي (القطار الكهربائي السريع، والقطار الكهربائي الخفيف، ومونوريل شرق وغرب النيل، والخط الثالث للمترو) والعربات المطورة لنقل البضائع بالسكك الحديدية "عربة قلاب – عربة غلال"، ومزلقان إلكتروني ومفاتيح السكة الحديد ووسائل النقل الجماعي الحديثة صديقة البيئة "الأتوبيس الترددي BRT – أتوبيسات العاصمة – تاكسي العاصمة" ولانش بحري “تحيا مصر فيبر جلاس”.



وفي سياق متصل، قال وزير النقل الفريق كامل الوزير، إنه تم التنسيق من خلال جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي لتوفير وسائل نقل جماعي لنقل رواد المعرض من عدد من الميادين الرئيسية بالقاهرة طوال فترة المعرض (توفير مسارات ربط بين ميدان العباسية وأرض مصر للمعارض)، بالإضافة لربط محور المشير ببوابات المعرض بخدمة الأتوبيس الترددي.



